 Vicepresidenta pide informe a PDH por temas de Usac
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Herrera expresa preocupación por acceso a la educación en la Usac y pide acción de la PDH

La vicemandataria Karin Herrera también solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que le remita un informe por escrito acerca del tema.

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La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, solicitó formalmente al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova Herrera, brindar acompañamiento a estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que enfrentan problemas para inscribirse y asignarse cursos correspondientes al segundo semestre académico de 2026.

A través de un oficio, la funcionaria manifestó su preocupación por las posibles repercusiones en el acceso a la educación superior pública y por el impacto que esta situación podría tener en la calidad educativa de la única universidad pública del país.

En la comunicación, Herrera señala que, según denuncias realizadas por estudiantes a través de redes sociales y medios de comunicación, más de 40 universitarios del Campus Central y de centros universitarios departamentales han encontrado dificultades para completar su proceso de registro y asignación de cursos.

Llamado a la PDH y solicitud de informe

La vicepresidenta solicitó que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que brinde el acompañamiento necesario a los estudiantes que lo requieran, con el propósito de prevenir afectaciones al derecho fundamental a la educación superior. Asimismo, pidió que se vele por la integridad y el derecho a la libre locomoción de los universitarios.

El oficio también hace referencia a una comunicación enviada el pasado 7 de abril, en la que Herrera ya había expresado su preocupación por las consecuencias que distintos problemas podrían generar en el acceso a la educación pública universitaria.

Finalmente, la vicepresidenta requirió a la PDH la entrega de un informe por escrito sobre las acciones realizadas en atención a esta solicitud. El documento fue recibido por la Secretaría General de la institución este 20 de julio de 2026, según consta en el sello de recepción.

Pronunciamiento de Arévalo

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se pronunció este lunes 20 de julio con respecto a la situación que se presenta en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde varios estudiantes han denunciado irregularidades en el manejo de sus expedientes como represalia por no apoyar a la actual administración, encabezada por el rector Walter Mazariegos.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario señaló que los alumnos universitarios han denunciado matrículas canceladas y otras irregularidades administrativas que les impiden inscribirse adecuadamente, sumado a que no se les permite ingresar al campus central para poder buscar soluciones.

En ese sentido, señaló que haberse manifestado sobre el proceso de elección del rector, haber expresado su opinión en contra de los procesos que han llevado a su elección como rector y que están bajo observación y análisis de la justicia, no debería ser motivo para que ocurra este tipo de situaciones. También señaló que ningún estudiante en Guatemala puede ser perseguido por su forma de pensar.

Arévalo: “Ningún estudiante en Guatemala puede ser perseguido por pensar distinto”

Varios estudiantes de la Usac han denunciado que fueron borrados sus registros académicos y eliminaron matrículas por no apoyar a la actual administración.

* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7

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