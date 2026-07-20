 Arévalo se pronuncia sobre situación de estudiantes de Usac
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Arévalo: “Ningún estudiante en Guatemala puede ser perseguido por pensar distinto”

Varios estudiantes de la Usac han denunciado que fueron borrados sus registros académicos y eliminaron matrículas por no apoyar a la actual administración.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 20 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 20 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se pronunció este lunes 20 de julio con respecto a la situación que se presenta en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde varios estudiantes han denunciado irregularidades en el manejo de sus expedientes como represalia por no apoyar a la actual administración, encabezada por el rector Walter Mazariegos.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario señaló que los alumnos universitarios han denunciado matrículas canceladas y otras irregularidades administrativas que les impiden inscribirse adecuadamente, sumado a que no se les permite ingresar al campus central para poder buscar soluciones.

En ese sentido, señaló que haberse manifestado sobre el proceso de elección del rector, haber expresado su opinión en contra de los procesos que han llevado a su elección como rector y que están bajo observación y análisis de la justicia, no debería ser motivo para que ocurra este tipo de situaciones.

"Queremos ser claros, una cosa es proceso de elecciones, impugnado ante la Corte de Constitucionalidad por el gobierno, que ha actuado por la vía legal poniendo un amparo para pedir que se repita un proceso con garantías legales que permitan una elección legítima de nuevas autoridades de la Usac. Esperamos que estos instrumentos legales, el nuestro y otros, sean atendidos de manera pronta para poder darles una solución", dijo.

Añadió que esto no tiene nada que ver con los derechos de las y los estudiantes, sino que se está hablado de que ellos cuentan con los derechos a estudiar, a manifestarse, a expresar su opinión y, por supuesto, al debido proceso.

Según el mandatario, esos son derechos que no pueden quedar suspendidos mientras la justicia resuelve la impugnación de las elecciones del rector, por lo que enfatizó que no hay autonomía universitaria que ampare esta violación.

"La autonomía universitaria existe para proteger a la universidad del poder político indebido, no para proteger a un rector de la ley que rige para toda Guatemala. Ningún estudiante en Guatemala puede ser castigado o perseguido por pensar distinto. El disenso es el corazón de la democracia que las y los guatemaltecos hemos demostrado que valoramos y defendemos", argumentó Arévalo.

Destaca importancia de la juventud para el futuro del país

El gobernante señaló la necesidad de no permitir que vuelvan al país lo que describió como "tiempos oscuros" de persecución por manifestar opiniones de disenso. "Si queremos vivir en un país donde la democracia se respete, se debe conocer y garantizar la participación de la juventud en la vía pública, a expresar públicamente su oposición a políticas universitarias que no responden a sus necesidades y constituyen una amenaza a la educación pública", expresó.

Asimismo, mencionó que los jóvenes guatemaltecos deben contar con el derecho a expresar su opinión sin temer ser víctimas de represión o represalias.

Por aparte, indicó que la Usac ha sido en la historia de Guatemala un valor histórico de conocimiento, de democracia y de valores cívicos, de pensamiento crítico y de participación ciudadana.

Finalmente, recordó que debatir y diferir son garantías de una democracia y proteger a la comunidad estudiantil y a la única universidad pública es proteger el futuro de Guatemala.

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