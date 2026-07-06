 Arévalo se pronuncia sobre incidentes en Usac

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Arévalo se pronuncia sobre incidentes en Usac y reelección de Mazariegos

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la presencia de la PNC durante los disturbios registrados en la Universidad de San Carlos se dio conforme a la orden de la Corte de Constitucionalidad.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional, el 6 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional, el 6 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se refirió este lunes 6 de julio durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, a los incidentes recientes en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), surgidos en el marco de la reelección y toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo período como rector.

Periodistas preguntaron sobre la reacción del gobierno ante los disturbios y el mandatario defendió la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC), cuya presencia, según dijo, se ajustó a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que dicta proteger el perímetro de la Usac. 

Relató que los enfrentamientos provocaron "trifulcas" y el lanzamiento de proyectiles como piedras y agua desde el interior de la universidad. Señaló que la función principal de los agentes fue preservar la integridad de las personas y minimizar los riesgos. Confirmó que una persona resultó herida con un golpe en la cabeza, lo que resumió el alcance de los incidentes.

Añadió que la otra tarea de la policía era garantizar la seguridad de los manifestantes durante los disturbios e insistió que queda claro que hubo un ejercicio de contención y que la PNC cumplió su labor.

Investigación sobre el posible ingreso de armas

Sobre la preocupación por personas armadas, Arévalo puntualizó que circula una fotografía cuya autenticidad y actualidad no se ha podido comprobar. Ante esta situación, anunció que revisarán los registros de armas del sistema de seguridad o del servicio de guardias de la universidad para descartar cualquier aporte ilegal de armas.

El mandatario ratificó el compromiso del gobierno por garantizar la seguridad de los manifestantes y contener la violencia, asegurando además que se tomarán medidas para evitar la escalada de conflictos.

Acciones judiciales por la situación en la Usac

En respuesta al contexto de crisis que vive la universidad, Arévalo informó que el Ejecutivo interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en el que solicita que se declare ilegal el proceso que resultó en la reelección de Walter Mazariegos como rector. Según el funcionario, las irregularidades observadas colocan en ilegalidad al actual ejercicio de la rectoría y por ello se solicitó repetir la elección con garantías legales.

El llamado del presidente busca que la Corte se pronuncie para destrabar la situación en la Usac y regresar a un escenario de legalidad. Asimismo, el Ejecutivo pide a las autoridades judiciales avanzar para evitar que continúe la crisis universitaria y se repitan hechos de violencia.

Finalmente, Arévalo enfatizó que el gobierno se concentra más en atender las causas institucionales de la crisis y en buscar una solución. El enfoque gubernamental es restaurar la legalidad en la Universidad de San Carlos y proteger a quienes se manifiestan pacíficamente.

La OEA cuestiona el segundo periodo del rector en la USAC

La crisis en la USAC trasciende el ámbito académico, debido a su enorme peso constitucional en el país, ya que al ser la única universidad pública de Guatemala, indicó la OEA.

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