 Diputado denuncia al PDH por inacción en crisis de Usac

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Diputado denuncia al titular de la PDH por supuesta inacción en la crisis de la USAC

“El procurador ha estado ausente en toda esta crisis de la USAC”, afirmó el parlamentario José Chic.

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Una jornada tensa se vivió el miércoles, 1 de julio, en los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en medio de la toma de posesión de Walter Mazariegos para un nuevo período como rector de esa casa de estudios. Grupos a favor y en contra de su gestión mantuvieron presencia en los ingresos al campus central.

En medio de las protestas, se reportó el lanzamiento de bombas, gases y agua a presión desde el interior de la sede universitaria, con lo que se buscaba dispersar a quienes estaban por el lado del anillo Periférico y se pronunciaban contra la reelección del rector. Esta situación dejó personas heridas y generó la necesidad de que se presentaran agentes de la Policía Nacional Civil.

En medio de esta situación, en la que se ha intensificado el ambiente en las manifestaciones, y tras jornadas consecutivas de plantones ante la Corte de Constitucionalidad para pedir que se resuelvan los recursos legales pendientes que fueron promovidas contra el proceso de elección de autoridades de la Usac, surgió nueva información, ahora relacionada con una acción interpuesta.

Se trata de una denuncia planteada por el diputado José Chic ante el Ministerio Público, la cual va dirigida en contra del procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, a quien se señala por supuesto incumplimiento de deberes.

"El procurador ha estado ausente en toda esta crisis de la USAC", afirmó el parlamentario de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), al enfatizar que puntualmente tras los hechos ocurridos ayer no se observó ninguna actuación, pese a que hubo violencia y se vulneraron los derechos humanos de los presentes.

"Se han presentado varias denuncias dentro de la misma PDH, se han pedido acciones por parte del procurador. Él puede interponer acciones constitucionales de amparo porque la ley le da esa facultad, pero hemos visto una inacción total. Ayer, ante los ojos de los propios trabajadores de la PDH hubo agresiones, uso de armas y ni siquiera se hizo un pronunciamiento de la Procuraduría", expresó el legislador.

La OEA cuestiona el segundo periodo del rector en la USAC

La crisis en la USAC trasciende el ámbito académico, debido a su enorme peso constitucional en el país, ya que al ser la única universidad pública de Guatemala, indicó la OEA.

PDH sin pronunciarse

Emisoras Unidas consultó a la PDH con respecto al tema; sin embargo, se indicó que, por el momento, la entidad no tiene conocimiento de la denuncia.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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