Vicepresidenta de Guatemala participa en conferencia Unesco

La vicepresidenta Karin Herrera encabeza la representación de Guatemala en la Conferencia Mundial 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (IDSSD, por sus siglas en inglés), organizada por la Unesco en París del 15 al 17 de julio. Desde el arranque del evento, la vicemandataria centra su participación en impulsar la visión guatemalteca sobre la ciencia como motor fundamental para un desarrollo sostenible e inclusivo a nivel internacional.
En el marco de la conferencia, Herrera interviene tanto en la inauguración como en la clausura, escenarios que reúnen a líderes gubernamentales, representantes académicos, sectores industriales, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de diversas regiones.
Durante sus exposiciones, la vicepresidenta expondrá la postura de Guatemala bajo el lema "La ciencia en acción: Trazando un futuro sostenible y equitativo para todos", destacando la urgencia de integrar la ciencia con las políticas públicas y la sociedad para enfrentar desafíos y reducir desigualdades sociales.
Encuentros bilaterales para fortalecer alianzas científicas
La agenda de Herrera incluye reuniones bilaterales de alto impacto orientadas a ampliar la cooperación internacional en ciencia, tecnología, innovación y educación. Su itinerario estipula diálogos con figuras clave de la Unesco, como el director general Khaled El-Enany, con quien exploró mecanismos para fortalecer colaboraciones en desarrollo sostenible, educación superior e impulso a la investigación científica.
El diálogo con el director se llevó a cabo este miércoles, 15 de julio, según él mismo lo confirmó en sus redes sociales, donde difundió una fotografía junto con la funcionaria y reafirmó el compromiso de la Unesco para trabajar junto al país en temas de ciencia y desarrollo sostenible.
"Honrado de dar la bienvenida a la vicepresidenta. Discutimos la creciente cooperación entre la Unesco y Guatemala en ciencia, educación, cultura e inteligencia artificial: desde la ampliación de oportunidades en STEM hasta el avance en la gobernanza responsable de la IA, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del agua", escribió.
Además, la vicemandataria sostendrá una reunión con Lidia Brito, subdirectora general de Ciencias Naturales de la Unesco. En este encuentro presentará las experiencias nacionales en innovación científica y tecnológica, gestionando el respaldo a iniciativas que motivan a niñas, niños y jóvenes a incursionar en carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), con el objetivo de reforzar el talento científico en Guatemala.
La gira de trabajo de la vicepresidenta incluye también un encuentro con la ministra francesa Eleonore Caroit. En esta cita, el gobierno guatemalteco buscará consolidar la cooperación educativa, científica y cultural entre ambos países.
Creación de espacios para el desarrollo científico
Durante su estancia en París, Karin Herrera participará en la creación de la Red de Clubes de Ciencias, una iniciativa que enlaza las agendas científicas globales con las necesidades específicas de las comunidades locales.
Este proyecto persigue establecer mecanismos concretos para que el conocimiento científico tenga un impacto práctico en el desarrollo comunitario.
* Con información del Gobierno de Guatemala.