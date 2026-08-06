 El apellido más común en Guatemala: descubre cuál es
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¿Cuál es el apellido más común en Guatemala?

Renap revela el ranking de los cinco apellidos más inscritos.

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Apellido más común en Guatemala., Renap.
Apellido más común en Guatemala. / FOTO: Renap.
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¿Alguna vez te has preguntado cuál es el apellido más común entre los guatemaltecos? El Registro Nacional de las Personas (Renap) comenzó a responder esa pregunta con la publicación de un listado que revela cuáles son los apellidos con mayor número de inscripciones en el país.

Como parte de una serie especial que desarrollará durante agosto 2026, la institución dará a conocer los 20 apellidos más registrados en Guatemala. En su primera entrega presentó los puestos del uno al cinco, encabezados por López, seguido de Pérez, García, Hernández y Morales.

De acuerdo con las cifras compartidas por el Renap, estos son los cinco apellidos con más personas inscritas en el país:

  • López: 1,931,794 personas.
  • Pérez: 1,371,254 personas.
  • García: 949,823 personas.
  • Hernández: 911,073 personas.
  • Morales: 691,248 personas.

Renap dará a conocer los 20 apellidos más registrados

La institución informó que durante las próximas semanas continuará publicando el resto del ranking hasta completar los 20 apellidos con mayor presencia en sus registros.

Con esta iniciativa, el Renap busca destacar cómo los apellidos forman parte de la identidad de millones de guatemaltecos y reflejan parte de la historia y herencia familiar del país.

En Renap registramos lo más valioso de Guatemala: su gente", destacó la institución al presentar la primera parte del listado, que rápidamente despertó la curiosidad de usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a comentar si su apellido figura entre los más comunes del territorio nacional.

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