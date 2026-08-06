Fátima Bosch rompe protocolos en su visita a Guatemala

La presencia de Miss Universo, Fátima Bosch en Guatemala ha estado marcada por un detalle que no ha pasado desapercibido: su espontaneidad. Aunque la mexicana es acompañada por un amplio equipo de seguridad durante su gira oficial, en distintos momentos ha decidido salir del perímetro de protección para convivir de forma directa con las personas que llegan a verla.
Durante sus recorridos por diferentes departamentos, Fátina Bosch ha sorprendido al detenerse para abrazar a niños, jóvenes y adultos, aceptar flores, tomarse fotografías y conversar con quienes esperaban durante horas la oportunidad de conocerla. Estos gestos han provocado que las redes sociales se llenen de videos y fotografías donde se aprecia la calidez con la que interactúa con sus admiradores.
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Uno de los aspectos que más ha destacado el público es la sencillez de la famosa modelo, Bosch. Lejos de limitarse a cumplir con el protocolo oficial, la Miss Universo ha demostrado que su prioridad es conectar con las personas, incluso si eso significa romper por unos momentos el tradicional anillo de seguridad que acompaña a las reinas de belleza.
Su visita ha despertado un enorme entusiasmo en cada destino; tanto en Quetzaltenango como en Quiché, cientos de personas se congregaron para recibirla entre aplausos y muestras de cariño.
Más de la visita de Fátima Bosch
En ambos departamentos se le observó sonriente, emocionada y disfrutando del afecto de los guatemaltecos, respondiendo con abrazos, saludos y palabras de agradecimiento. Las imágenes compartidas por los asistentes muestran a una Fátima Bosch visiblemente feliz, caminando entre la multitud, saludando a niños y familias enteras.
La gira de la reina internacional también ha servido para destacar la riqueza cultural y turística de Guatemala.
Desde su llegada, Fátima Bosch ha reiterado su admiración por el país, convirtiéndose en una embajadora de sus tradiciones, paisajes y calidez humana. Durante su primera visita oficial al país aseguró que Guatemala ocupa un lugar especial en su corazón por haber sido el primer destino de su gira internacional como Miss Universo.