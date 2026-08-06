 Guardaespaldas de Miss Universo deslumbra en Guatemala
Farándula

“Guardaespaldas” de Miss Universo se roba todas las miradas en su visita a Guatemala

La visita de Fátima Bosch a Guatemala no solo ha causado furor por su presencia, sino también por el atractivo guardaespaldas que la acompaña.

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Miss Universo, Star TV
Miss Universo / FOTO: Star TV
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La visita de Fátima Bosch, actual Miss Universo, ha generado una ola de comentarios en Guatemala.  Aunque la reina de belleza mexicana llegó para cumplir una intensa agenda de actividades sociales, culturales y protocolarias, fue uno de sus guardaespaldas quien terminó convirtiéndose en una sensación entre los internautas.

Desde su llegada al país, decenas de fotografías y videos comenzaron a circular en redes sociales mostrando a la soberana acompañada por su equipo de seguridad. Sin embargo, el joven encargado de resguardar a la Miss Universo llamó poderosamente la atención por su atractivo físico, lo que rápidamente desató una lluvia de comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

@jessicarabbitdark

#fatimabosch #guardespaldas #fyp #musica #mexico

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Las publicaciones no tardaron en viralizarse y cientos de usuarias dejaron mensajes elogiando la apariencia del escolta, asegurando que "se robó todas las miradas".  Otros comentarios destacaban su porte, elegancia y profesionalismo mientras acompañaba a Bosch durante sus actividades oficiales.

Aunque el joven no ha sido identificado públicamente por la organización de Miss Universo Guatemala, su presencia se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del certamen. Más allá del inesperado fenómeno viral protagonizado por su guardaespaldas, Fátima Bosch desarrolla una agenda de ocho días en Guatemala como invitada especial de Miss Universe Guatemala 2026.

Más de la visita de la Miss Universo en Guatemala

Su recorrido incluye visitas a Quetzaltenango, Quiché, Santa Lucía Cotzumalguapa, Antigua Guatemala, Santa Catarina Pinula y la Ciudad de Guatemala, donde participa en actividades culturales, encuentros con fundaciones, reuniones con autoridades y eventos protocolarios. Uno de los momentos más emotivos ocurrió en Quetzaltenango, donde fue recibida por cientos de personas que la esperaban con flores, regalos y carteles.

Durante la actividad, Bosch rompió el protocolo para acercarse a los asistentes, tomarse fotografías y firmar autógrafos. Además, fue declarada visitante distinguida y recibió las llaves de la ciudad como reconocimiento a su trayectoria y labor social.

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La publicación, que rápidamente se hizo viral, superó los 16 millones de “Me gusta” y desató miles de comentarios de sus seguidores.

La reina universal también aprovechará su estancia para convivir con las candidatas de Miss Universe Guatemala 2026 y participar como invitada especial en la gran final del certamen, programada para el próximo 8 de agosto.

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