Conductor herido en ataque armado en zona 13 de la ciudad

El conductor de un automóvil resultó herido en el marco de un ataque armado que se registró en horas de la mañana de este jueves, 6 de agosto, en la 5ª calle y 4ª avenida, zona 13 de la Ciudad de Guatemala. En el área se implementó un cierre vial debido a que están en desarrollo las diligencias.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que fueron alertados sobre un hecho de violencia en el sector, por lo que se coordinó la presencia de unidades para atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien presentaba una herida ocasionada por proyectil de arma de fuego en la mano derecha.
Al paciente se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un hospital para que recibiera la atención médica correspondiente.
Desvíos vehiculares
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, dio a conocer que se iniciaron cierres viales en el sector donde ocurrió el ataque contra el automovilista.
"Su vía alterna más cercana es sobre la 3ª calle de colonia Pamplona para desembocar a 7ª avenida de zona 13", explicó.
Automovilista muere tras ataque armado en San Marcos
Un hombre falleció como consecuencia de un ataque armado registrado el pasado 14 de julio en la aldea Limones, municipio de Ocós, San Marcos. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Los socorristas localizaron en el lugar al conductor de un vehículo que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Los socorristas confirmaron que el hombre, quien permanecía en el interior del vehículo, ya no contaba con signos vitales.