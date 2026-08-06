 Taxi colisiona en zona 12: conductor da positivo en alcohol
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Taxi colisiona en zona 12; conductor da positivo en prueba de alcoholemia

El choque dejó daños en propiedad privada y municipal.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un taxista protagonizó un accidente de tránsito al impactar contra una propiedad privada en la calzada Aguilar Batres y 16.ª calle, zona 12, con dirección hacia el norte. El hecho, ocurrido durante la noche del miércoles 5 de agosto, también ocasionó daños a infraestructura de propiedad municipal.

De acuerdo con las autoridades, el conductor no requirió ser trasladado a un centro asistencial, por lo que únicamente se le brindó asistencia en el lugar.

"El agente de tránsito del turno nocturno brindó apoyo y efectuó el procedimiento correspondiente para documentar el incidente y coordinar las acciones necesarias", detalló la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Confirman consumo de alcohol

La entidad de tránsito dio a conocer que, como parte del protocolo establecido, se le practicó la prueba de alcoholemia al automovilista involucrado en este hecho y el resultado fue positivo.

En redes sociales fue difundido el video del momento en el que se lleva a cabo el procedimiento y se confirma de esa manera que esta persona había consumido bebidas alcohólicas y conducía en estado de ebriedad.

En ese sentido, la PMT le aplicó la sanción correspondiente, con base en el decreto 45-2016, artículo 40 BIS, lo que incluyó una multa de Q5 mil, la cual podrá ser pagada con un descuento del 25%, para un monto de Q3 mil 750, si se cancela en los próximos cinco días.

Motorista ebrio se accidenta en zona 7

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer este martes, 5 de agosto, que un motorista sufrió un accidente en la 10ª avenida 0-50, zona 7, por lo que se dio el seguimiento correspondiente al caso. Como parte de los procedimientos, se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio positivo.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que en el momento en el cual los agentes se acercaron para brindarle apoyo al conductor pudieron observar ciertas conductas que marcaron la sospecha de que podría haber consumido bebidas alcohólicas.

El personal entonces procedió a practicarle la prueba respectiva para determinar si se encontraba en estado de ebriedad y el resultado confirmó tal situación, por lo que se aplicó la sanción respectiva.

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