 TikTok cierra cuenta de Perez Hilton tras intento de suicidio
Farándula

Tiktok elimina cuenta de Perez Hilton tras intentar quitarse la vida durante transmisión

El periodista de espectáculos sufrió una crisis de salud mental durante un live, que provocó que se autolesionara delante a miles de seguidores.

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Perez Hilton y Celine Dion, Instagram
Perez Hilton y Celine Dion / FOTO: Instagram
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La cuenta de TikTok de Perez Hilton, el influyente comentarista de espectáculos, ha sido suspendida de manera permanente tras un grave incidente ocurrido durante una transmisión en vivo el pasado martes.

Este suceso no solo generó una ola de preocupación entre los usuarios de la plataforma, sino que también desencadenó la intervención de las autoridades y el posterior traslado del comunicador a un hospital para recibir atención médica especializada.

La plataforma de videos cortos confirmó a The Hollywood Reporter la inhabilitación del perfil de Perez Hilton detallando los pasos seguidos tras detectar la situación.

Según un portavoz de TikTok en Estados Unidos, la compañía identificó la transmisión en curso y notificó de inmediato a su equipo de moderación de contenido.

Sin embargo, se admitió que un error durante el proceso de moderación provocó un retraso significativo en la interrupción de la emisión.

Aunque algunos reportes iniciales sugerían que la transmisión se extendió por media hora, TikTok aclaró que su duración real fue de aproximadamente 15 minutos.

La plataforma tomó la decisión de cancelar de manera definitiva la cuenta de Perez Hilton. Esta medida se aplicó por incumplir de forma reiterada y grave las Normas de la Comunidad de TikTok, que buscan mantener un entorno seguro y respetuoso para todos sus usuarios.

¿Qué sucedió?

Las búsquedas del nombre de Perez Hilton en internet se dispararon más de un 5.000 %, según Google Trends, después de que su intento de suicidio retransmitido en directo a través de TikTok se hiciera viral.

El hombre, de 48 años, fue atendido por los servicios de emergencia y se encuentra recuperándose en un hospital de Miami. Según ha informado la familia, "ya puede comunicarse", lo que ha dado "esperanza" a sus más íntimos.

Sus amigos aseguran que la crisis de salud mental que le llevó a autolesionarse con un cuchillo mientras hacía una retransmisión a través de TikTok "surgió de la nada".

"No es que esto haya sido una espiral descendente. Simplemente no lo ha sido. Casi no bebe, de hecho, no recuerdo la última vez que lo vi bebiendo alcohol y definitivamente no consume drogas, así que todo esto es completamente inusual en él", contó una fuente cercana.

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., es una figura ampliamente reconocida en el ámbito del entretenimiento.

Saltó a la fama a mediados de la década de 2000 como comentarista de espectáculos y fundador de un popular sitio web especializado en noticias sobre celebridades.

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