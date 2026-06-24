Denuncia de periodista sobre acoso en vivo en Mundial 2026

La reportera colombiana Alejandra Murgas denunció públicamente haber sido víctima de tocamientos indebidos mientras realizaba una cobertura en vivo desde la ciudad de Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026.
La comunicadora decidió compartir lo ocurrido en sus redes sociales, donde publicó un contundente mensaje acompañado de una fotografía del hombre al que señala como presunto responsable de la agresión.
Su denuncia rápidamente se viralizó y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad de las mujeres periodistas durante grandes eventos deportivos.
El incidente ocurrió durante una transmisión
Los hechos ocurrieron el pasado lunes 22 de junio en las inmediaciones de La Minerva, uno de los principales puntos de reunión de los aficionados durante el Mundial.
Alejandra Murgas se encontraba entrevistando a seguidores de la Selección Colombia cuando, según relató posteriormente, un hombre aprovechó la multitud para realizarle tocamientos inapropiados.
Aunque la transmisión continuó, horas más tarde decidió hacer pública la situación mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram.
El mensaje que compartió
En su publicación, la periodista expresó su indignación por lo sucedido y lamentó que las mujeres deban enfrentar este tipo de situaciones mientras ejercen su profesión.
"Qué lindo sería poder hacer siempre muy bien tu trabajo sin tener que lidiar con asquerosos como este tipo. ¿Qué necesidad de aprovecharse de la fiesta para manosear a una mujer?", escribió.
Sus palabras fueron ampliamente compartidas por usuarios, colegas y aficionados, quienes manifestaron su respaldo y condenaron cualquier acto de violencia o acoso contra las mujeres.
Aclara que el Mundial 2026 también le ha dejado buenos momentos
Tras la repercusión que alcanzó su denuncia, Alejandra Murgas publicó un segundo mensaje para evitar que el episodio opacara por completo la experiencia vivida durante el Mundial 2026.
La periodista explicó que, pese al desagradable incidente, la mayoría de aficionados con los que ha convivido durante el torneo le han brindado respeto y cariño.
Asimismo, agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas después de hacer pública la agresión.