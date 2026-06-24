 Denuncia de periodista sobre acoso en vivo en Mundial 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Deportes

Periodista denuncia acoso durante transmisión en vivo desde el Mundial 2026

La periodista colombiana Alejandra Murgas denunció que fue víctima de tocamientos inapropiados mientras realizaba una transmisión en vivo desde Guadalajara y decidió exhibir públicamente al presunto responsable.

Compartir:
Periodista acoso, Redes sociales
Periodista acoso / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La reportera colombiana Alejandra Murgas denunció públicamente haber sido víctima de tocamientos indebidos mientras realizaba una cobertura en vivo desde la ciudad de Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026.

La comunicadora decidió compartir lo ocurrido en sus redes sociales, donde publicó un contundente mensaje acompañado de una fotografía del hombre al que señala como presunto responsable de la agresión.

Su denuncia rápidamente se viralizó y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad de las mujeres periodistas durante grandes eventos deportivos.

El incidente ocurrió durante una transmisión

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 22 de junio en las inmediaciones de La Minerva, uno de los principales puntos de reunión de los aficionados durante el Mundial.

Alejandra Murgas se encontraba entrevistando a seguidores de la Selección Colombia cuando, según relató posteriormente, un hombre aprovechó la multitud para realizarle tocamientos inapropiados.

Aunque la transmisión continuó, horas más tarde decidió hacer pública la situación mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El mensaje que compartió

En su publicación, la periodista expresó su indignación por lo sucedido y lamentó que las mujeres deban enfrentar este tipo de situaciones mientras ejercen su profesión.

"Qué lindo sería poder hacer siempre muy bien tu trabajo sin tener que lidiar con asquerosos como este tipo. ¿Qué necesidad de aprovecharse de la fiesta para manosear a una mujer?", escribió.

Foto embed
Alejandra Murgas - Redes sociales

Sus palabras fueron ampliamente compartidas por usuarios, colegas y aficionados, quienes manifestaron su respaldo y condenaron cualquier acto de violencia o acoso contra las mujeres.

Aclara que el Mundial 2026 también le ha dejado buenos momentos

Tras la repercusión que alcanzó su denuncia, Alejandra Murgas publicó un segundo mensaje para evitar que el episodio opacara por completo la experiencia vivida durante el Mundial 2026.

La periodista explicó que, pese al desagradable incidente, la mayoría de aficionados con los que ha convivido durante el torneo le han brindado respeto y cariño.

Asimismo, agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas después de hacer pública la agresión.

En Portada

Guatemala y Belice piden apoyo a la OEA ante el fallo de la CIJ por su disputa territorialt
Nacionales

Guatemala y Belice piden apoyo a la OEA ante el fallo de la CIJ por su disputa territorial

08:21 PM, Jun 24
Repunte de atropellos preocupa a autoridades: lanzan campaña de prevenciónt
Nacionales

Repunte de atropellos preocupa a autoridades: lanzan campaña de prevención

03:21 PM, Jun 24
Dos fuertes sismos sacuden Venezuela en un minutot
Internacionales

Dos fuertes sismos sacuden Venezuela en un minuto

07:03 PM, Jun 24
Asteroide gigante pasará cerca de la Tierra este sábado; esto se sabe:t
Internacionales

Asteroide gigante pasará cerca de la Tierra este sábado; esto se sabe:

02:11 PM, Jun 24
Periodista denuncia acoso durante transmisión en vivo desde el Mundial 2026t
Deportes

Periodista denuncia acoso durante transmisión en vivo desde el Mundial 2026

09:20 PM, Jun 24

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaCopa del MundoEstados Unidosredes socialesuniversofutbolMéxicoBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar