Entrevista | Pacheco y Chaclán tras recuperar su libertad

Este jueves 6 de agosto, en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, se realizó una entrevista con los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes estuvieron en prisión preventiva durante 15 meses. Sus nombres se relacionan directamente con las protestas frente al Ministerio Público en Gerona, octubre de 2023, donde se extendieron más de 100 días exigiendo respeto a los resultados electorales y en defensa de la democracia.
Al inicio de la conversación, se les preguntó sobre el reencuentro con sus familias que se concretó ayer tras el extenso período de encierro. Luis Pacheco describió la experiencia como "un renacer", un momento de alegría y emoción difícil de explicar, donde destacó el inmenso lazo familiar que los sostiene. Según sus palabras, todo lo vivido se transformó en sentimientos encontrados, pero predominó la felicidad de regresar a casa.
Por su parte, Héctor Chaclán señaló que el regreso fue una mezcla de llanto, abrazos y afecto familiar. Para él, tras más de 470 días en prisión preventiva y un proceso que califica de malicioso, lo mejor es poder volver al hogar. Reconoce los daños irreversibles, pero también la fuerza de la familia y la fe para seguir adelante.
"Una venganza"
Al preguntársele sobre el momento de su captura, que ocurrió en abril de 2025, Pacheco comentó que vivió el proceso con calma y tranquilidad porque tiene la certeza de su inocencia. Destacó que la investigación y el operativo lo tomaron por sorpresa, y que lo más preocupante para él fue el impacto que tendría en su familia. Subrayó que cree que la detención fue una venganza, pues había notado seguimientos de vehículos del Ministerio Público y recordó que existía una denuncia en su contra por parte de la Fundación Contra el Terrorismo.
Por su parte, Chaclán añadió que la prisión preventiva los afectó física y emocionalmente. Comentó que, durante su encarcelamiento, sufrió diversos problemas de salud, como pérdida auditiva y complicaciones oculares. Además, resaltó los daños psicológicos derivados de la separación familiar y la incertidumbre sobre su futuro legal. "Uno es jefe de familia y se preocupa por la educación y manutención de los hijos", afirmó, enfatizando la impotencia que sintió durante ese tiempo.
Desarrollo de la audiencia y medidas sustitutivas
Sobre la decisión del juez de revocar la prisión preventiva e imponerles una caución económica de 160 mil quetzales, Pacheco consideró que la suma es exagerada y representa una forma de discriminación hacia ellos. Señaló que muchos otros casos similares han recibido montos mucho menores, pero reconoció que lo más importante para él es haber recuperado la libertad, aunque el aspecto económico suponga ahora una nueva carga para sus familias.
En ese punto, el Ministerio Público había solicitado una caución de 5 mil quetzales, pero la decisión final fue mucho más alta. El proceso dejó en ellos la percepción de discriminación económica.
"Lo volvería a hacer"
Cuando se le cuestionó a Chaclán si, mirando atrás, volvería a liderar las protestas de octubre de 2023, respondió sin dudar que sí lo haría, pues fue un mandato de su comunidad y una defensa de la voluntad popular. Aclaró que su participación no fue por decisión personal, sino como representante de los 48 Cantones y que las acciones tomadas defendieron el derecho del pueblo guatemalteco a elegir libremente a sus gobernantes.
En cuanto a los argumentos de bloqueos durante las protestas, Pacheco puntualizó que, para los pueblos indígenas, esas expresiones son manifestaciones en su "plaza", aunque para la sociedad en general se perciba como bloqueo. Explicó que las decisiones de manifestar se toman en asamblea, no se obliga a nadie y que esta forma de expresión busca ser escuchados, más que impedir derechos ajenos. Destacó que 48 Cantones solo protestan dentro de su municipio, no en todo el departamento.
Ambos exdirigentes recalcaron que su intención no fue bloquear derechos, sino ejercer el derecho legítimo de manifestarse para proteger la democracia. A pesar del proceso judicial, se mantienen firmes en sus convicciones y en la importancia de la participación comunitaria.