 Los Negocios de César Gastélum: ¿De Qué Vivía el Influencer?
Farándula

¿De qué vivía César Gastélum? Estos eran los negocios del influencer

Tras el asesinato de César Gastélum durante una transmisión en vivo, han salido a la luz los negocios que el influencer desarrollaba fuera de las redes sociales.

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César Gastelum, Redes sociales
César Gastelum / FOTO: Redes sociales
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La muerte del influencer mexicano César Gastélum continúa generando impacto en redes sociales. Mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer su asesinato, también ha surgido interés por conocer cómo era su vida fuera de las plataformas, donde además de crear contenido había emprendido diversos proyectos comerciales.

Gastélum, quien ganó notoriedad por sus videos de comedia, transmisiones en vivo y publicaciones sobre automóviles y estilo de vida, no dependía únicamente de las redes sociales para obtener ingresos. En los últimos años había diversificado sus actividades con negocios relacionados con la compraventa de vehículos y la moda urbana.

El crimen que conmocionó a sus seguidores

La noche del 4 de agosto de 2026, César Gastélum fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el influencer se encontraba acompañado por dos amigos cuando dos personas que viajaban en motocicleta llegaron al lugar. Uno de los sujetos descendió del vehículo y disparó directamente contra Gastélum antes de huir junto a su acompañante.

El ataque quedó registrado parcialmente durante la transmisión y provocó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes comenzaron a difundir el video en distintas plataformas.

El Gabinete de Seguridad de México informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades de Sinaloa para esclarecer el caso. Entre las líneas de investigación se encuentran el análisis de cámaras de videovigilancia, diversos indicios recabados en la escena y algunas publicaciones realizadas por el influencer en redes sociales, en las que presuntamente hacía referencia a una facción delictiva.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el móvil del crimen ni se ha reportado la captura de los responsables.

Los negocios que tenía fuera de internet

Aunque miles de personas lo identificaban por su actividad como creador de contenido, César Gastélum también participaba en la compra y venta de automóviles, actividad que mostraba ocasionalmente en sus perfiles digitales.

En varias de sus publicaciones aparecía conduciendo vehículos deportivos o promocionando automóviles, una faceta que complementaba con su presencia como influencer.

Sin embargo, uno de sus proyectos más importantes era la marca de ropa ANYMORE DC, emprendimiento con el que buscaba abrirse paso en el mercado de la moda urbana.

ANYMORE DC, su apuesta por la moda

La marca ANYMORE DC comercializaba sudaderas, playeras, pantalones de mezclilla, gorras y diversos accesorios inspirados en el estilo urbano.

Tras conocerse la muerte del influencer, la tienda en línea permanecía activa y permitía a los usuarios navegar por el catálogo, agregar productos al carrito y comenzar el proceso de compra.

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el fallecimiento de Gastélum fue que el sitio oficial de ANYMORE DC permanecía en funcionamiento.

Hasta el 6 de agosto, la plataforma seguía mostrando el catálogo de productos, las opciones de compra y el acceso para clientes registrados, sin emitir algún comunicado relacionado con la muerte de su fundador.

Tampoco se ha informado quién administrará el negocio en adelante ni qué ocurrirá con los pedidos, el inventario o las futuras operaciones comerciales de la marca.

Un legado que va más allá de las redes

Aunque César Gastélum construyó una importante comunidad gracias a su contenido digital, también buscó consolidarse como emprendedor mediante proyectos comerciales propios.

Su muerte no solo dejó consternados a miles de seguidores, sino que también puso bajo los reflectores la faceta empresarial que había desarrollado paralelamente a su carrera como influencer.

Mientras familiares, amigos y seguidores continúan lamentando su fallecimiento, las investigaciones avanzan para esclarecer el crimen que terminó con la vida del creador de contenido, al tiempo que permanece la incertidumbre sobre el futuro de los negocios que impulsó en vida.

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