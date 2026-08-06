Diligencias por doble crimen en Huehuetenango: Avances

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este jueves, 6 de agosto, que continúa en desarrollo la investigación del asesinato de un hombre y su nieta, hecho ocurrido el pasado lunes, 3 de agosto, en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.
Según las diligencias preliminares, Juan Méndez Velásquez, de 76 años, y su nieta de 15 años y con discapacidad física en los miembros inferiores, habrían sido víctimas de un ataque violento con arma blanca.
La menor fue localizada sin vida en el interior de su residencia, mientras que el abuelo, quien se hacia cargo de sus cuidados, fue localizado en un área boscosa cercana al inmueble.
Diligencias en desarrollo
Como parte del proceso de investigación, los fiscales realizaron el procesamiento de la escena, entrevistaron a personas relacionadas con el lugar y desarrollaron otras diligencias para poder esclarecer el crimen.
La información recabada refleja que los vecinos indicaron que ambas víctimas residían en la vivienda y que no tenían conocimiento de conflictos que hubieran mantenido con integrantes de la comunidad.
En ese sentido, continúan con las acciones necesarias para identificar a posibles responsables y el móvil del hecho.
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Inacif determina causa de muerte
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó este jueves que ya se hicieron los análisis correspondientes a las víctimas y se determinaron las causas de los fallecimientos.
El informe señala que Méndez Velásquez murió por hemorragia masiva por decapitación, mientras que la menor presentó una hemorragia masiva producida por heridas de arma blanca.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7