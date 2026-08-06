 Diligencias por doble crimen en Huehuetenango: Avances
Nacionales

MP realiza diligencias para esclarecer doble crimen en Huehuetenango

El Inacif ya determinó las causas de muerte del abuelo y su nieta.

Compartir:
ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este jueves, 6 de agosto, que continúa en desarrollo la investigación del asesinato de un hombre y su nieta, hecho ocurrido el pasado lunes, 3 de agosto, en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.

Según las diligencias preliminares, Juan Méndez Velásquez, de 76 años, y su nieta de 15 años y con discapacidad física en los miembros inferiores, habrían sido víctimas de un ataque violento con arma blanca.

La menor fue localizada sin vida en el interior de su residencia, mientras que el abuelo, quien se hacia cargo de sus cuidados, fue localizado en un área boscosa cercana al inmueble. 

Diligencias en desarrollo

Como parte del proceso de investigación, los fiscales realizaron el procesamiento de la escena, entrevistaron a personas relacionadas con el lugar y desarrollaron otras diligencias para poder esclarecer el crimen.

La información recabada refleja que los vecinos indicaron que ambas víctimas residían en la vivienda y que no tenían conocimiento de conflictos que hubieran mantenido con integrantes de la comunidad.

En ese sentido, continúan con las acciones necesarias para identificar a posibles responsables y el móvil del hecho.

* Le puede interesar:

Conductor de vehículo herido tras ataque armado en zona 13

Se implementaron cierres viales en el sector.

Inacif determina causa de muerte

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó este jueves que ya se hicieron los análisis correspondientes a las víctimas y se determinaron las causas de los fallecimientos.

El informe señala que Méndez Velásquez murió por hemorragia masiva por decapitación, mientras que la menor presentó una hemorragia masiva producida por heridas de arma blanca.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Congreso envía al Ejecutivo el decreto que reforma el IUSIt
Nacionales

Congreso envía al Ejecutivo el decreto que reforma el IUSI

08:53 PM, Ago 06
Colegio de Contadores vota para elegir a sus representantes en la postuladora de Contralort
Nacionales

Colegio de Contadores vota para elegir a sus representantes en la postuladora de Contralor

04:14 PM, Ago 06
Fingía ser funcionario de la Superintendencia de Bancost
Nacionales

Fingía ser funcionario de la Superintendencia de Bancos

09:34 PM, Ago 06
Municipal logra ante Verdes su primer triunfo en Copa Centroamericana 2026t
Deportes

Municipal logra ante Verdes su primer triunfo en Copa Centroamericana 2026

08:57 PM, Ago 06
Carlos Ruiz muestra una de las caras de la corrupción y la debacle del futbol nacionalt
Deportes

Carlos Ruiz muestra una de las "caras de la corrupción y la debacle" del futbol nacional

05:55 PM, Ago 06

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosMessiEspañauniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar