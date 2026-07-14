 Guatemala: Investigadores unen esfuerzos por la arqueología

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Guatemala reúne a investigadores para hacer de la arqueología un tema “relevante”

El evento se desarrollará del 20 al 24 de julio en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

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Fue presentada la 39.ª edición del Simposio de Investigaciones Arqueológicas y Etnológicas de Guatemala., Ministerio de Cultura
Fue presentada la 39.ª edición del Simposio de Investigaciones Arqueológicas y Etnológicas de Guatemala. / FOTO: Ministerio de Cultura
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Más de un centenar de arqueólogos de América, Europa y Asia se reunirán en la capital guatemalteca para debatir sobre descubrimientos en tierras bajas mayas y otros temas, durante la edición 39 del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, informaron este martes los organizadores.

El evento se desarrollará del 20 al 24 de julio en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, con 107 ponencias y la participación de investigadores de Francia, Estados Unidos, Eslovaquia, Japón, Honduras, El Salvador y México.

Los expertos debatirán sobre descubrimientos recientes en tierras bajas mayas, patrimonio y los desafíos de la conservación frente a la expansión urbana.

"Este simposio, nacido en 1987, tiene la convicción muy clara de hacer de la arqueología un tema relevante en la conversación y no guardarla, sino compartirla con la gente", destacó el ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, Luis Méndez Salinas, durante la presentación del evento.

Diversidad de disciplinas

Para los organizadores, la riqueza de esta edición radica en la diversidad de disciplinas que se darán cita para estudiar el sureste mesoamericano, abarcando desde análisis de restos óseos y de fauna hasta el estudio del comercio antiguo de materiales como lítica y cerámica.

La coordinadora del simposio, la arqueóloga Bárbara Arroyo, enfatizó que el encuentro representa una oportunidad excepcional al incluir investigaciones recientes en Honduras y El Salvador.

"En la antigüedad no había fronteras, así que son datos muy relevantes para el estudio de la historia antigua", argumentó Arroyo.

Entre los participantes destacan expertos como Nobuyuki Ito, investigador en el sitio salvadoreño de Chalchuapa, y el estadounidense Sheldon Skaggs, especialista en geoarqueología, quienes sumarán sus trabajos a las discusiones sobre contactos culturales, iconografía e intercambios comerciales en el sureste mesoamericano.

El simposio también contará con la participación de Markus Eberl, epigrafista y director del proyecto Tamarindito en Guatemala, y de Cameron L. McNeil, quien encabeza el Proyecto Arqueológico de la Periferia de Copán (PAPC) en Honduras, entre otros.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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