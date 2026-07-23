 PDH verifica falta de registros académicos en USAC
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PDH da seguimiento a denuncia por falta de registros académicos en la Usac

Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos brindaron acompañamiento a los estudiantes afectados que hicieron las gestiones ante el Departamento de Registro y Estadística para verificar sus expedientes.

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Delegados de la PDH se presentaron al campus central de la Usac para dar seguimiento a denuncias de estudiantes por falta de registros académicos., PDH
Delegados de la PDH se presentaron al campus central de la Usac para dar seguimiento a denuncias de estudiantes por falta de registros académicos. / FOTO: PDH
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dio a conocer que se encuentra dando seguimiento a una denuncia relacionada con la falta de registros académicos en el Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Los delegados de la institución se presentaron al campus central de esa casa de estudios, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, para profundizar en el tema y darles acompañamiento a los estudiantes afectados.

Esto surge luego de que varios alumnos de la universidad han emitido denuncias públicamente con respecto a que sus historiales académicos habrían sido eliminados de los registros como represalias por estar en contra de la actual administración de la Usac, encabezada por Walter Mazariegos.

La PDH detalló que las personas denunciantes manifestaron que se les informó que no existía ningún registro de sus estudios, por lo que no les fue posible obtener la información requerida.

"En seguimiento al caso, brindamos acompañamiento para garantizar la presentación de su solicitud y el ejercicio de su derecho de petición", compartió la entidad.

Asimismo, señaló que durante la diligencia realizada en las últimas horas, el jefe del Departamento de Registro y Estadística manifestó la disposición de la unidad para atender los casos planteados, previa verificación de la información.

También se detalló que la referida oficina estaría notificando a las personas afectadas por los medios de contacto correspondientes para indicarles los pasos a seguir "con el objetivo de brindar una pronta solución a cada caso".

Vicepresidenta envía carta al titular de la PDH

La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, solicitó formalmente al titular de la PDH, Alejandro Córdova, brindar acompañamiento a estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que enfrentan problemas para inscribirse y asignarse cursos correspondientes al segundo semestre académico de 2026.

A través de un oficio, la funcionaria manifestó su preocupación por las posibles repercusiones en el acceso a la educación superior pública y por el impacto que esta situación podría tener en la calidad educativa de la única universidad pública del país.

En la comunicación, Herrera señala que, según denuncias realizadas por estudiantes a través de redes sociales y medios de comunicación, más de 40 universitarios del Campus Central y de centros universitarios departamentales han encontrado dificultades para completar su proceso de registro y asignación de cursos.

La vicepresidenta solicitó que la PDH brinde el acompañamiento necesario a los estudiantes que lo requieran, con el propósito de prevenir afectaciones al derecho fundamental a la educación superior. También que se le remita un informe al respecto.

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