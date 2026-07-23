Automovilista desata el caos en Quetzaltenango

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra una serie de incidentes ocurridos en el sector de El Calvario, en Quetzaltenango, donde un automovilista protagonizó momentos de tensión luego de ignorar las indicaciones de un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ).
Las imágenes inician cuando el agente le hace la señal de alto al conductor; sin embargo, el automovilista continúa avanzando y, por varios segundos, parece intentar obligar al oficial a apartarse de la vía. El agente permanece frente al vehículo hasta que finalmente logra que el conductor detenga la marcha.
No obstante, la situación se salió de control segundos después. En lugar de atender el requerimiento del agente, el conductor descendió de su automóvil y se dirigió hacia otro vehículo que se encontraba detenido a un costado.
El video muestra que ambos conductores comenzaron a discutir acaloradamente. Instantes después, el sujeto se acercó a la ventana del otro automóvil, lanzó varios golpes e incluso intentó abrir la puerta del vehículo.
Ante la agresión, el otro conductor decidió acelerar para retirarse del lugar, pero el agresor permaneció sujetado a la unidad durante varios metros antes de soltarse.
Mientras todo esto ocurría en plena vía pública, el agente de la PMTQ permanecía a pocos metros de la escena y se le observa utilizando su radio de comunicación, aparentemente para solicitar apoyo ante la situación.
PNC controló la situación
De acuerdo con medios locales, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron posteriormente al sector para controlar el altercado y evitar que el incidente escalara aún más.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hombre señalado de iniciar la agresión fue detenido. Tampoco se ha dado a conocer si el conductor recibió alguna sanción por desobedecer la señal de alto ni si el vehículo fue consignado y trasladado al predio municipal.
El video continúa generando numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan el comportamiento del conductor y debaten sobre la actuación de las autoridades durante el incidente.