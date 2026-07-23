 Jueza Martínez sigue caso Carlos Acevedo tras rechazar recusación
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Rechazan recusación contra jueza que conoce caso contra señalado de embestir a motorista

Con este fallo, la jueza Martínez continuará al frente del proceso contra Carlos Acevedo, señalado de embestir al motorista Larkin Morales en la zona 9.

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Carlos Acevedo Navas, procesado por embestir a un motorista en zona 9, en audiecia donde fue recusada la jueza que conoce su caso, el jueves 23 de julio de 2026., Oscar Grijalva/EU
Carlos Acevedo Navas, procesado por embestir a un motorista en zona 9, en audiecia donde fue recusada la jueza que conoce su caso, el jueves 23 de julio de 2026. / FOTO: Oscar Grijalva/EU
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La jueza Dinora Martínez, titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, rechazó la recusación presentada en su contra con la cual se buscaba que fuera apartada de conocer el proceso que se sigue contra Carlos Acevedo Navas, señalado de embestir en varias ocasiones al motorista Larkin Morales.

El referido recurso fue presentado por la abogada defensora del sindicado, Delmy Castañeda, y por el querellante adhesivo, Édgar Morales, quienes solicitaron que la juzgadora fuera separada del juicio al considerar que existía un aparente conflicto de intereses. No obstante, la togada resolvió rechazar la petición, por lo que seguirá a cargo del expediente.

Recientemente, ese mismo tribunal le otorgó medidas sustitutivas a Acevedo Navas, una decisió que ha sido cuestionada por la víctima y su familia; sin embargo, las mismas fueron autorizadas por la jueza Verónica Ruiz, quien en ese momento cubría el período de vacaciones de la titular.

Ahora, tras la decisión de rechazar la recusación, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal continuará con el trámite del proceso hasta las siguientes etapas judiciales, pero con Martínez al frente.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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