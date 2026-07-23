 Impuesto de Circulación: 44% pendientes de pago
Nacionales

Impuesto de Circulación: 44% de propietarios de vehículos está pendiente de pago

Falta una semana para que concluya el plazo para cumplir con este pago sin recargos.

Compartir:
Tránsito en Villa Nueva con dirección sur., PMT de Villa Nueva.
Tránsito en Villa Nueva con dirección sur. / FOTO: PMT de Villa Nueva.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) brindó detalles con respecto a cómo avanza la recaudación por el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), cuyo plazo para que los contribuyentes puedan pagarlo sin recargos concluye el próximo 31 de julio.

El 56% de propietarios de vehículos, es decir, 3 millones 780 mil 318 contribuyentes, ha hecho efectivo el pago. Mientras tanto, el 44%, un total de 2 millones 979 mil 618 propietarios aún está pendientes de cumplir con este arbitrio.

Las referidas cifras corresponden al período hasta el 19 de julio de 2026, en el cual se ha recaudado Q927.29 millones. La meta de recaudación por el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos de este año es de Q1,495.13 millones.

Según datos de la SAT, el parque vehicular en Guatemala actualmente está dividido de la siguiente manera:

  • Vehículos particulares: 2 millones 864 mil 993
  • Vehículos comerciales: 430 mil 862
  • Motos: 3 millones 464 mil 081
  • Total de automotores: 6 millones 759 mil 936

Sanciones por incumplimiento

De acuerdo con la SAT, el Impuesto de Circulación se paga del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Luego de ese plazo corresponde multa por omisión, intereses y mora.

La institución explicó que la multa que se aplica es del 100 por ciento sobre el valor del arbitrio. Aunque se aplica un descuento del 75 por ciento al realizar el pago voluntariamente.

A esto se suma un 12.65 por ciento anual, calculado diario, por concepto de intereses. Estos recargos son aplicados automáticamente por el sistema de Declaraguate.

La SAT informó que después de tres años de no pagar el ISCV la SAT desactiva los vehículos y corresponde que sean recogidos en los operativos si se sorprende a los usuarios circulando en ellos en las calles.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Rechazan recusación contra jueza que conoce caso contra señalado de embestir a motoristat
Nacionales

Rechazan recusación contra jueza que conoce caso contra señalado de embestir a motorista

10:41 AM, Jul 23
Impuesto de Circulación: 44% de propietarios de vehículos está pendiente de pagot
Nacionales

Impuesto de Circulación: 44% de propietarios de vehículos está pendiente de pago

08:37 AM, Jul 23
Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistast
Nacionales

Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistas

09:50 AM, Jul 23
VIDEO: Automovilista desata el caos tras desafiar a agente de la PMT y agredir a otro conductort
Nacionales

VIDEO: Automovilista desata el caos tras desafiar a agente de la PMT y agredir a otro conductor

09:42 AM, Jul 23
Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun Unitedt
Deportes

Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun United

09:37 AM, Jul 23

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar