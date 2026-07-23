Impuesto de Circulación: 44% pendientes de pago

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) brindó detalles con respecto a cómo avanza la recaudación por el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), cuyo plazo para que los contribuyentes puedan pagarlo sin recargos concluye el próximo 31 de julio.
El 56% de propietarios de vehículos, es decir, 3 millones 780 mil 318 contribuyentes, ha hecho efectivo el pago. Mientras tanto, el 44%, un total de 2 millones 979 mil 618 propietarios aún está pendientes de cumplir con este arbitrio.
Las referidas cifras corresponden al período hasta el 19 de julio de 2026, en el cual se ha recaudado Q927.29 millones. La meta de recaudación por el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos de este año es de Q1,495.13 millones.
Según datos de la SAT, el parque vehicular en Guatemala actualmente está dividido de la siguiente manera:
- Vehículos particulares: 2 millones 864 mil 993
- Vehículos comerciales: 430 mil 862
- Motos: 3 millones 464 mil 081
- Total de automotores: 6 millones 759 mil 936
Sanciones por incumplimiento
De acuerdo con la SAT, el Impuesto de Circulación se paga del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Luego de ese plazo corresponde multa por omisión, intereses y mora.
La institución explicó que la multa que se aplica es del 100 por ciento sobre el valor del arbitrio. Aunque se aplica un descuento del 75 por ciento al realizar el pago voluntariamente.
A esto se suma un 12.65 por ciento anual, calculado diario, por concepto de intereses. Estos recargos son aplicados automáticamente por el sistema de Declaraguate.
La SAT informó que después de tres años de no pagar el ISCV la SAT desactiva los vehículos y corresponde que sean recogidos en los operativos si se sorprende a los usuarios circulando en ellos en las calles.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7