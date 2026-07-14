 Impuesto de Circulación: 51% de contribuyentes sin pagar

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SAT: Solo el 49% de propietarios de vehículos ha pagado el impuesto de circulación

El 31 de julio concluye el plazo para cubrir este impuesto sin multas.

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Vehículos circulando en Guatemala. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EU
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que el 49 por ciento de los propietarios de vehículos ha hecho efectivo el pago del Impuesto Sobre Circulación, cuyo plazo para ser cubierto sin caer en sanciones concluye el 31 de julio.

De acuerdo con registros de la institución, el parque vehicular en el país está integrado de la siguiente manera:

  • Particulares: 2 millones 860 mil 874.
  • Motocicletas: 3 millones 454 mil 568.
  • Comerciales: 430 mil 151.
  • Total de vehículos: 6 millones 745 mil 593.

La cantidad de contribuyentes que han realizado el pago es 3 millones 287 mil 281, cifra que representa el 49%. Mientras los que siguen pendientes de pago son 3 millones 458 mil 312, que representa el 51%.

La SAT detalló que el monto recaudado por concepto del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos hasta el 12 de julio es de Q820.40 millones. En tanto, la meta de recaudación para este año es de Q1,495.13 millones.

Sanciones por incumplimiento

De acuerdo con la SAT, el Impuesto de Circulación se paga del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Luego de ese plazo corresponde multa por omisión, intereses y mora.

La institución explicó que la multa que se aplica es del 100 por ciento sobre el valor del arbitrio. Aunque se aplica un descuento del 75 por ciento al realizar el pago voluntariamente.

A esto se suma un 12.65 por ciento anual, calculado diario, por concepto de intereses. Estos recargos son aplicados automáticamente por el sistema de Declaraguate.

La SAT informó que después de tres años de no pagar el ISCV la SAT desactiva los vehículos y corresponde que sean recogidos en los operativos si se sorprende a los usuarios circulando en ellos en las calles.

Proponen ampliar plazo de pago del Impuesto de Circulación de Vehículos

La iniciativa de ley fue presentada por el diputado Byron Rodríguez.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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