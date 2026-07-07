 Proponen ampliar plazo para pagar el Impuesto de Vehículos

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Proponen ampliar plazo de pago del Impuesto de Circulación de Vehículos

La iniciativa de ley fue presentada por el diputado Byron Rodríguez.

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tránsito - vehículos en zona 10, rumbo a Vista Hermosa, zona 15
Largas filas de vehículos en alrededores de la zona 10 capitalina. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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El diputado Byron Rodríguez presentó este martes, 7 de julio, la propuesta denominada "Ley Temporal para Ampliar el Plazo del Pago del Impuesto de Circulación de Vehículos Terrestres", con el propósito de extender la fecha límite para el pago de este tributo.

De acuerdo con el planteamiento, se definiría como fecha límite de pago el último día hábil del mes de noviembre de 2026.

La iniciativa incluye únicamente un artículo, en el que se especifica que la medida se aplicaría únicamente para el presente ejercicio fiscal. El argumento para respaldar la prórroga es que han existido circunstancias extraordinarias que han impactado en la economía de los guatemaltecos.

Según el parlamentario, esta ley constituye una respuesta legislativa razonable y proporcional que se basa en un contexto marcado por dificultades para los ciudadanos, incluido el impacto que generó el alza en los precios de los combustibles.

En ese sentido, el legislador destacó que se busca este alivio temporal que permita cumplir con las obligaciones tributarias sin incurrir en multas.

Pago del impuesto  

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), hasta el pasado 30 de junio se tenía registro de que el 40.44 por ciento de propietarios de vehículos habían hecho efectivo el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) en Guatemala.

En ese sentido, se indicó que el 59.56 que todavía está pendientes de cumplir con el arbitrio, por lo que tienen hasta el 31 de julio para poder hacerlo sin incurrir en multas, por omisión, intereses y mora.

La institución explicó que la multa que se aplica es del 100 por ciento sobre el valor del impuesto. Aunque se aplica un descuento del 75 por ciento al realizar el pago voluntariamente.

A esto se suma un 12.65 por ciento anual, calculado diario, por concepto de intereses. Estos recargos son aplicados automáticamente por el sistema de Declaraguate.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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