Congreso acuerda eliminar IUSI para viviendas

El Congreso de la República desarrolla este miércoles 29 de julio la 3ª sesión plenaria extraordinaria, en la cual aborda la iniciativa 6709, que busca reformar el decreto número 15-98, Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).
Los diputados aprobaron con 131 votos a favor la referida propuesta en su tercer debate y pasaron a la fase de aprobación por artículos y redacción final. En ese contexto, se inició con la discusión de enmiendas sobre diferentes aspectos, incluidas las tasas aplicables y a qué contribuyentes les correspondería el pago.
Tras el análisis correspondiente, el pleno realizó el proceso de votación en el que, con 121 votos a favor, quedó aprobada la enmienda que fija en 0% el pago del IUSI para las viviendas y uso mixto y una tasa del 9 por millar en el caso de bienes inmuebles de uso comercial.
Por aparte, quedó improbada con únicamente 27 votos a favor la enmienda a la ley que buscaba una reforma para que el pago fuera de 3 por millar.
Finalmente, con 120 votos a favor se aprobó en redacción final la Reformas al Decreto 15-98 del Congreso de la República. Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, a las cuales les corresponde el Decreto 18-2026.
Posturas encontradas
Los diputados de diferentes bancadas expusieron sus argumentos en el marco de la discusión sobre las reformas en el tema del IUSI. Algunos se pronunciaron a favor de su eliminación y de reducir las tasas, mientras que otros consideraron que impactaría en la recaudación y por ende en los proyectos de desarrollo, principalmente los locales.
Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla, señaló que hay tres motivos por los que se presentó esta reforma. "Primero, porque si les quitan el 100 por ciento de los fondos a las munis, ¿cómo van a proveer sus servicios?: privatizándolos. Pipas de agua, taxis piratas, carreteras con peaje, seguridad privada. Es decir, aquí no gana el pueblo, gana el pueblo, los alcaldes le van a subir a todo lo demás, al cobro de la basura, al boleto de ornato, al cobro del agua, porque de alguna manera van a tener que recuperar ese dinero", expresó.
Como segundo aspecto, el parlamentario señaló que los diputados quieren que los alcaldes dependan de asignarles fondos "a dedo" desde el Congreso año con año para que después les pasen un porcentaje de "dinero corrupto". "Y tercero, lo presentan hoy porque el pueblo de Guatemala los detesta y creen que así van a poder limpiarse la cara ante un país del que siempre han abusado", puntualizó.
Mientras tanto, Elmer Palencia, del bloque Valor, indicó que la discusión de las reformas al IUSI se están dando con base a propuestas presentadas por distintos compañeros, aunque la original era pasar del 9 al 3 por millar para todos los inmuebles.
"Esa era la propuesta original y fue hasta que su servidor en la instancia de jefes de bloque les hizo ver que trasladar todos los inmuebles, no importando qué tipo de vocación fueran, ya sea comercial o de uso de vivienda, pretendiendo o queriendo aparentar apoyar a la clase social y trabajadora, estaba beneficiando a grandes industrias, centros comerciales, hoteles y otras propiedades muchísimo más grandes que actualmente son las que tienen la carga del más del 80 por ciento del impuesto que se recauda en este momento", dijo.
Añadió que él está apoyando que la reforma sea aplicable únicamente a los inmuebles para uso de vivienda, lo cual indicó que se abordó en una mesa técnica y con el análisis necesario, pues generalizar la medida es algo "irresponsable".
Para el parlamentario Allan Rodríguez, de la bancada Vamos, indicó que ajustar la cifra con respecto a lo que se había dicho, que era de un 3 por ciento, tendrá ciertas consecuencias. "Va a haber muchos despidos, van a dejar de hacerse obras, alcantarillados, caminos, carreteras, que las está haciendo el alcalde. En ese sentido, yo me sumo a ser propositivo, a que hoy estamos haciendo una reforma sumamente importante. Seamos responsables", manifestó.
Asimismo, indicó que su propuesta se enfoca en luchar porque se cumpla lo que establece la Constitución, específicamente con respecto a que el 10% del presupuesto sea para las municipalidades, pues hoy por hoy están recibiendo solo el 6.5%.
Por su parte, la bancada UNE expuso que el IUSI es un impuesto "abusivo" porque después de que el guatemalteco termina de pagar su casa, queda toda la vida atado al pago de ese impuesto. "Violenta el derecho humano a la propiedad y así también los municipios que recaudan este impuesto no cumplen con solucionar las necesidades más urgentes de los vecinos, incluidos el agua potable, tratamiento de basura, luz pública, calles y otros servicios que la gente demanda, como el tratamiento de aguas negras o residuales", indicó el legislador Inés Castillo.
Agregó que por ello se plantea esta enmienda del 0% para las viviendas, lo cual consideró que se dio en respuesta de una demanda de la sociedad guatemalteca. "En otras palabras, se está derogando el IUSI para la vivienda", puntualizó.