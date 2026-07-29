Cucurella sorprende con su radical cambio de look y colochos

Marc Cucurella, el talentoso lateral que recientemente ha sellado su incorporación al Real Madrid, no deja de ser protagonista, no solo por su desempeño en el terreno de juego, sino también por su inconfundible personalidad.
Tras la euforia desatada por la histórica conquista del Mundial con la selección española, el futbolista ha sorprendido a propios y extraños con una doble transformación que ha acaparado todos los focos: un significativo tatuaje en honor al seleccionador nacional y un radical cambio en su emblemático peinado.
Precisamente, la imagen pública de Cucurella ha estado, hasta ahora, indisolublemente ligada a su inconfundible melena rizada.
Desde sus primeros años como profesional, este rasgo distintivo se ha erigido como una de sus señas de identidad más reconocibles, tanto en la competitiva Premier League, donde ha desarrollado gran parte de su carrera, como en cada una de sus apariciones con la selección española.
En un giro inesperado que ha sorprendido a muchos, el famoso jugador ha decidido renovar drásticamente su apariencia.
Cucurella ha cambiado temporalmente sus característicos rizos por un elaborado peinado de trenzas, una transformación que nunca antes había exhibido públicamente y que ha generado un revuelo inmediato.
Este audaz cambio de look ha capturado la atención tanto de sus seguidores, que no tardaron en expresar su asombro en redes sociales.
Cumple promesa
Marc Cucurella cumplió la promesa que había realizado durante la concentración del Mundial de 2026 y decidió tatuarse el rostro del seleccionador nacional Luis de la Fuente.
El futbolista compartió en sus redes sociales el resultado del curioso diseño, acompañado de una imagen junto al tatuador Ganga y al influencer Ceciarmy, quien cuenta con millones de seguidores en sus plataformas digitales.
"Promesa cumplida", escribió Cucurella en la publicación que subió a sus redes sociales, donde mostró el tatuaje que ahora luce en su piel.
El diseño representa a Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo, con el logotipo del torneo como parte del fondo de la ilustración, en un homenaje al técnico que lideró a España hasta el título mundial.