 Belinda sorprende con drástico cambio de look irreconocible
Farándula

Belinda se muestra irreconocible tras drástico cambio de look

En medio de su polémica con Kenia Os tras recibir amenazas de muerte por parte de sus fans, la cantante mexicana sorprendió con una imagen al estilo de Marilyn Monroe.

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Belinda, Instagram
Belinda / FOTO: Instagram
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Belinda volvió ser el centro de la atención en las redes sociales tras cambiar drásticamente de look para protagonizar dos portadas para Vogue Latinoamérica.

La cantante mexicana sorprendió a su comunidad de seguidores al presumir una drástica y atrevida transformación de imagen inspirada directamente en el icono del cine mundial: Marilyn Monroe.

A través de sus historias, Belinda documentó su transformación. Dejó atrás su característico tono castaño claro para dar paso a un bob platinado, peinado con ondas voluptuosas, volumen dramático y un marcado estilo glam vintage, evocado de los dorados años cincuenta de Hollywood.

El cambio de imagen no solo destacó por la tonalidad del cabello, sino por la impecable producción que acompañó la presentación.

Belinda complementó su nueva apariencia con un maquillaje refinado que resaltó sus labios con un rojo carmesí intenso, un delineado cat-eye definido y un vestuario elegante que acentuaba la estética sensual y sofisticada propia de la célebre estrella estadounidense.

La también actriz protagoniza la edición de agosto de la revista en dónde participará con una doble portada que marca su regreso a los tonos claros, tras meses de cabello castaño por su papel como Carlota de Habsburgo en una producción de Sony Pictures y HBO Latinoamérica.

Amenazas

Belinda reapareció a través de su canal de difusión en Instagram para explicar el difícil momento que atraviesa después de la controversia que surgió por sus declaraciones sobre la colaboración que prepara con Danna.

La cantante reveló que, tras la ola de críticas en redes sociales, comenzó a recibir amenazas de muerte y miles de mensajes agresivos, situación que la llevó a eliminar una de sus publicaciones por salud mental.  

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Belinda - Vogue

La controversia comenzó después de que se publicó una entrevista, donde Belinda habló sobre el lanzamiento de un dueto con Danna y destacó la importancia de esta colaboración.

"Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto", declaró en la revista Vogue.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una referencia a Kenia Os, con quien lanzó anteriormente la canción "Jackpot", lo que desató una intensa discusión entre seguidores de ambas artistas en redes sociales.

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