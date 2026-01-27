 3 Claves para Combatir la Ansiedad
3 claves efectivas para combatir la ansiedad, según un experto en salud mental

La ansiedad es una emoción cada vez más frecuente, pero los expertos aseguran que no se trata de eliminarla.

La ansiedad es una de las sensaciones más frecuentes en la vida moderna y afecta a personas de todas las edades.  Más que un problema a "eliminar", expertos en salud mental recomiendan aprender a convivir con ella y gestionarla de forma saludable.

El psicoterapeuta cognitivo Owen O’Kane, exdirector de salud mental del NHS y autor de varios libros sobre ansiedad, propone un enfoque innovador: aceptar, entender y regular la ansiedad en lugar de combatirla de forma frontal.  Según O’Kane, esta emoción cumple una función adaptativa, y comprenderla puede ser clave para mejorar el bienestar mental.

  • Reconsiderar tu relación con la ansiedad

La primera clave para combatir la ansiedad es replantear nuestra relación con ella. O’Kane explica que la ansiedad no es un error del sistema, sino una señal que nos alerta sobre posibles riesgos o escenarios que requieren atención.

"Ver la ansiedad como una aliada, no como un enemigo, cambia completamente cómo respondemos", afirma el experto. Esta visión ayuda a evitar la lucha constante y a aceptar que sentir ansiedad en determinadas situaciones puede ser normal y hasta útil.

Cambia tu cuerpo para calmar tu mente

La segunda recomendación apunta a centrarse en el cuerpo antes que en la mente. Cuando la ansiedad se dispara, el organismo reacciona con palpitaciones, tensión muscular y una sensación de alarma generalizada.  O’Kane indica que regular el cuerpo, por medio de respiración profunda, ejercicio físico o prácticas como duchas frías o yoga. puede enviar señales de calma al cerebro y permitir una respuesta más racional y equilibrada.

Este enfoque coincide con otras estrategias sugeridas por especialistas: la respiración consciente, estiramientos y actividad física ligera ayudan a disminuir los síntomas físicos de la ansiedad y favorecen la tranquilidad mental.

  • Escribe lo que piensas para tolerar mejor la incertidumbre

La tercera clave para combatir la ansiedad es poner por escrito los pensamientos ansiosos. Según O’Kane, muchas preocupaciones diarias no se cumplen y registrar lo que pensamos permite distinguir entre lo que es real y lo que es un miedo sin fundamento.  Este ejercicio también ayuda a aumentar la tolerancia a la incertidumbre, una de las causas subyacentes de la ansiedad. Aceptar que no todo puede controlarse mejora la adaptación y reduce la necesidad de evitar situaciones estresantes.

