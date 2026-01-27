Fechas de Eclipses en 2026: Luna Cubriendo al Sol

El año 2026 será un periodo extraordinario para los amantes de la astronomía, con una serie de eventos celestes que atraerán la atención de observadores y científicos. Según el calendario astronómico, habrán cuatro eclipses importantes a lo largo del año, distribuidos entre eclipses solares y lunares.
Con lo anterior, se marcarán fechas clave en las que la Luna cubrirá al Sol o se adentrará en la sombra de la Tierra. Un eclipse sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de forma precisa, generando un fenómeno visible desde distintos puntos del planeta, dependiendo de la trayectoria y ubicación del observador.
Estos eventos no solo son espectáculos visuales únicos, sino también momentos de gran valor para la ciencia y la educación astronómica. Cabe destacar que, el primer eclipse del 2026 ocurrirá el 17 de febrero, y será un eclipse solar anular.
En este fenómeno, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, pero debido a su distancia relativa no cubre completamente el disco solar, dejando visible un impresionante "anillo de fuego". Este eclipse será observable principalmente desde regiones como la Antártida y partes del hemisferio sur.
Más de los eclipses del 2026
Asimismo, hay que destacar que, pocos días después, el 3 de marzo, se registrará el primer eclipse lunar del año. Este será un eclipse lunar total, donde la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite y tiñéndolo de tonos rojizos, un fenómeno conocido popularmente como "luna de sangre".
Este evento será importante y se podrá ver desde América, Asia, Oceanía y algunas regiones de Europa.
El punto culminante del calendario será el 12 de agosto, con un eclipse solar total. Este fenómeno ocurrirá cuando la Luna cubra por completo la superficie solar, provocando una breve oscuridad en pleno día para quienes se encuentren en la franja de totalidad.