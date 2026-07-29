Erick Gordillo brilla en Santo Domingo 2026 con oro y récord

El nadador guatemalteco Erick Gordillo, uno de los atletas más queridos por la afición nacional, y que se ha ganado el respeto de propios y extraños dado a su disciplina y exigente preparación deportiva, este miércoles dio a Guatemala una de las alegrías más importantes tras alcanzar el oro de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Esta es su segunda medalla en las actuales justas deportivas que se realizan en República Dominicana.
El oro alcanzado por Gerardo Gordillo fue en los 400 metros, y no solamente venció a sus rivales, sino logró imponer un récord a nivel centroamericano y del caribe gracias a sus 4:17:28 minutos empleados en la definición de la prueba, la cual terminó dándole el título de campeón.
"La adrenalina se fue hasta el cielo... Cada brazada lo llevó a la gloria. Erick Gordillo, campeón en los 400 metros combinados en Santo Domingo con récord de los Juegos incluido. Magia pura en el agua. ¡Enhorabuena campeón!", fue el mensaje que emitió el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) en sus redes sociales para anunciar el nuevo logro de este extraordinario nadador chapín.
Una historia llena de gloria
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 son la segunda experiencia de Erick Gordillo en este nivel, ya que con anterioridad estuvo en San Salvador 2023.
Hace tres años, Erick Gordillo logró tres metales de oro en 200 metros mariposa, 200 metros combinado y 400 metros combinados, esta última prueba con un tiempo de 4:21.12 minutos.
Para la presente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Gordillo ya se había colgado el bronce en 200 metros combinado individual y esta tarde logró su quinto metal en la historia de los Centroamericanos y del Caribe con los 400 metros combinados.
Guatemala supera las 30 medallas
La delegación de Guatemala continúa su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (República Dominicana). Hasta las 14:00 horas de este miércoles 29 de julio, el país ha celebrado la medalla de oro por equipos en la prueba de foso masculino y la plata en foso individual, gracias a la destacada actuación de Jean Pierre Brol en el tiro con armas de caza.
Con estos resultados, Guatemala suma 30 medallas en las justas: 7 de oro, 10 de plata y 13 de bronce, para mantenerse en la sexta posición del medallero. El desempeño de los atletas ha sido sobresaliente, reflejando el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de representar con orgullo los colores azul y blanco.