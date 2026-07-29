 Guatemala suma 30 medallas en Santo Domingo 2026
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Guatemala suma 30 medallas en Santo Domingo 2026

Una de las últimas medallas logradas fue la plata del medallista olímpico Jean Pierre Brol.

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Atletas guatemaltecos con medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Atletas guatemaltecos con medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 / FOTO: COG
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La delegación de Guatemala continúa su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (República Dominicana). Hasta las 14:00 horas de este miércoles 29 de julio, el país ha celebrado la medalla de oro por equipos en la prueba de foso masculino y la plata en foso individual, gracias a la destacada actuación de Jean Pierre Brol en el tiro con armas de caza.

Con estos resultados, Guatemala suma 30 medallas en las justas: 7 de oro, 10 de plata y 13 de bronce, para mantenerse en la sexta posición del medallero. El desempeño de los atletas ha sido sobresaliente, reflejando el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de representar con orgullo los colores azul y blanco.

A continuación, el resumen de las competencias disputadas durante la mañana de este miércoles 29 de julio de 2026.  Al finalizar la jornada se actualizará este informe con los resultados completos del día.

Los hermanos Brol ganan oro e imponen nuevo récord en Santo Domingo 2026

Los hermanos Jean Pierre, Hebert y Fernando Brol llenaron de orgullo a Guatemala al conquistar el oro en trap masculino y romper el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Gran actuación en tiro con armas de caza

Guatemala celebró este miércoles la medalla de oro por equipos en la prueba de foso olímpico y la plata individual de Jean Pierre Brol en las competencias de tiro con armas de caza de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La final femenina de foso está programada para las 14 horas de este miércoles.

El equipo masculino de foso olímpico conquistó la medalla de oro tras firmar una actuación sobresaliente en el polígono El Higüero, resultado que lo consolida como el mejor de la región.

Los hermanos Jean Pierre, Hebert y Fernando Brol dominaron la competencia con 320 aciertos, marca que además estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La medalla de plata fue para República Dominicana (303) y el bronce para Venezuela (299).

En la prueba individual de foso, Jean Pierre Brol obtuvo la medalla de plata (24) en una exigente final dominada por el mexicano Jorge Orozco (25), mientras que el bronce quedó en manos del dominicano Domingo Lorenzo (19). Hebert y Fernando Brol finalizaron en las posiciones ocho y nueve, respectivamente.

La actuación de los hermanos Brol y la plata de Jean Pierre, se suma al excelente desempeño del tiro con armas de caza en Santo Domingo 2026, luego de que el pasado 26 de julio el equipo masculino de skeet conquistara la medalla de oro. Ese mismo día, Sebastián Bermúdez y Emily Padilla también obtuvieron la plata en las pruebas individuales de skeet masculino y femenino.

Raquetbol clasifica a tres finales

El raquetbol guatemalteco volvió a confirmar su protagonismo al clasificar a tres finales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en las modalidades de individual femenino, dobles masculino y dobles femenino. Las finales por la medalla de oro se disputarán este jueves.

Gabriela Martínez fue la primera en asegurar su boleto a la final individual al derrotar con autoridad 3-0 a la costarricense Larissa Faeth en las semifinales. La nacional dominó el encuentro de principio a fin y ganó con parciales de 12-10, 11-7 y 11-3 en apenas 32 minutos. Este jueves buscará la medalla de oro frente a la mexicana Alexandra Herrera, a partir de las 9 horas.

Más tarde, Christian Aldana y Juan Salvatierra protagonizaron una vibrante semifinal en dobles masculino al vencer 3-2 a los costarricenses Sergio Acuña y Andrés Acuña, con parciales de 11-6, 8-11, 5-11, 11-9 y 11-5. En la final enfrentarán a la dupla de México.

En dobles femenino, Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez derrotaron en semifinales a las costarricenses Alejandra Jiménez y María Jesús Céspedes por 3-0. Las guatemaltecas se impusieron con parciales de 11-4, 13-11 y 11-2 y también disputarán la final frente a México.

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La raquetbolista Ana Gabriela Martínez va por el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - Bernie Morales / Delegado ACD

*información del COG

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