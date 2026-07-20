El rey Felipe VI felicita a la selección española por un “triunfo épico” en el Mundial

La selección española inició los festejos por su campeonato mundial con una visita al Palacio de la Zarzuela, donde el rey Felipe VI elogió el esfuerzo y la unión del equipo.

El rey Felipe VI felicitó este lunes a la selección española de fútbol por conquistar el Mundial, calificando la victoria como un "triunfo épico" y una auténtica "odisea". Durante el recibimiento oficial en los jardines del Palacio de la Zarzuela, el monarca destacó el esfuerzo de un equipo que, según sus palabras, demostró unidad, compromiso y fortaleza para alcanzar un título que llena de orgullo a todo el país.

Acompañado por la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, Felipe VI recibió a los jugadores y al cuerpo técnico durante el inicio de las celebraciones por el campeonato. El rey reconoció el desgaste físico y emocional vivido durante el torneo, pero resaltó la recompensa obtenida tras el esfuerzo realizado: "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", expresó ante los futbolistas.

El mensaje del Rey Felipe a la selección de España

El monarca recordó que el camino hacia la victoria no fue sencillo, ya que la selección tuvo que superar momentos de presión, críticas y dificultades antes de levantar la copa. Sin embargo, afirmó que todo ese sacrificio queda atrás frente a la felicidad del logro conseguido: "¿Qué es todo eso comparado con la alegría de traer la copa a casa?". También elogió el estilo de juego del equipo, destacando su técnica, dominio del balón y capacidad para combinar "cabeza y corazón" sin abandonar sus principios.

Felipe VI subrayó que la clave del éxito estuvo en la unión del grupo y en la actitud mostrada durante toda la competición. "Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía; lleváis para siempre esas dos estrellas", señaló, al considerar a la selección como un conjunto "estelar y legendario" dentro de la historia del fútbol español.

Además, recordó que España cuenta con dos campeonatos mundiales, incluyendo el título logrado por la selección femenina en 2023, y animó a los jugadores a disfrutar del reconocimiento de todo un país: "Si cuando juega la selección, juega España", la victoria también pertenece a todos los españoles.

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