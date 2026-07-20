 Rey Felipe VI felicita a la selección por un “triunfo épico”
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El rey Felipe VI felicita a la selección española por un “triunfo épico” en el Mundial

por Christoper Chang
El rey Felipe VI felicita a la selección española por un “triunfo épico” en el Mundial - EFE
El rey Felipe VI felicita a la selección española por un “triunfo épico” en el Mundial / FOTO: Agencia EFE

La selección española inició los festejos por su campeonato mundial con una visita al Palacio de la Zarzuela, donde el rey Felipe VI elogió el esfuerzo y la unión del equipo.

El rey Felipe VI felicitó este lunes a la selección española de fútbol por conquistar el Mundial, calificando la victoria como un "triunfo épico" y una auténtica "odisea". Durante el recibimiento oficial en los jardines del Palacio de la Zarzuela, el monarca destacó el esfuerzo de un equipo que, según sus palabras, demostró unidad, compromiso y fortaleza para alcanzar un título que llena de orgullo a todo el país.

Acompañado por la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, Felipe VI recibió a los jugadores y al cuerpo técnico durante el inicio de las celebraciones por el campeonato. El rey reconoció el desgaste físico y emocional vivido durante el torneo, pero resaltó la recompensa obtenida tras el esfuerzo realizado: "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", expresó ante los futbolistas.

El mensaje del Rey Felipe a la selección de España

El monarca recordó que el camino hacia la victoria no fue sencillo, ya que la selección tuvo que superar momentos de presión, críticas y dificultades antes de levantar la copa. Sin embargo, afirmó que todo ese sacrificio queda atrás frente a la felicidad del logro conseguido: "¿Qué es todo eso comparado con la alegría de traer la copa a casa?". También elogió el estilo de juego del equipo, destacando su técnica, dominio del balón y capacidad para combinar "cabeza y corazón" sin abandonar sus principios.

Felipe VI subrayó que la clave del éxito estuvo en la unión del grupo y en la actitud mostrada durante toda la competición. "Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía; lleváis para siempre esas dos estrellas", señaló, al considerar a la selección como un conjunto "estelar y legendario" dentro de la historia del fútbol español.

Además, recordó que España cuenta con dos campeonatos mundiales, incluyendo el título logrado por la selección femenina en 2023, y animó a los jugadores a disfrutar del reconocimiento de todo un país: "Si cuando juega la selección, juega España", la victoria también pertenece a todos los españoles.

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