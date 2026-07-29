 Anam alerta: eliminación del IUSI pone en riesgo a municipalidades
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ANAM advierte que eliminación del IUSI amenaza autonomía y servicios de municipalidades

La entidad de municipios alerta que el Decreto 18-2026 amenaza la autonomía financiera de más de 50 localidades guatemaltecas al modificar el IUSI.

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Reformas al IUSI, Omar Solís
Reformas al IUSI / FOTO: Omar Solís
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La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM) expresó su profunda preocupación y rechazo al reciente Decreto 18-2026, aprobado por el Congreso de la República, que modifica la legislación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) eliminando el pago de este tributo a propietarios de viviendas. Si bien la ANAM reconoce la urgente necesidad de actualizar una normativa que ha regido por casi tres décadas, considera que la aprobación de este decreto se realizó de manera irresponsable y sin el consenso necesario con los gobiernos locales, poniendo en grave riesgo la estabilidad financiera de los 277 municipios del país.

La organización municipal advierte que esta medida afectará directamente los ingresos que perciben las comunas por concepto del IUSI, impactando de forma crítica a más de 50 municipalidades que dependen en gran medida de estos recursos para su funcionamiento y para la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía. La modificación legislativa, según ANAM, ignora la evolución económica, jurídica y social que ha experimentado Guatemala en los últimos años, y en lugar de fortalecer, debilita la capacidad de gestión local.

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendas

El pleno avanza en la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 6709, que incluye reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

Pilar para el desarrollo comunitario

Las municipalidades son, en la estructura del Estado, las entidades más cercanas a la población y, según la ANAM, las únicas capaces de ofrecer respuestas inmediatas a las necesidades de las comunidades

  • Contratación de maestros para escuelas.
  • Personal de enfermería en centros de salud.
  • Servicios de limpieza y recolección de desechos.
  • Mantenimiento y expansión de sistemas de agua potable y drenajes.
  • Construcción y mejora de aceras y caminamientos.
  • Numerosas otras obras y servicios que impactan directamente en el bienestar comunitario.

La reducción de estos ingresos, tal como lo plantea el Decreto 18-2026, comprometerá seriamente la continuidad y la calidad de estas acciones esenciales, afectando a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional, advierte la ANAM.

Autonomía Financiera

ANAM enfatiza que la autonomía municipal carece de sentido sin una sólida autonomía financiera. El IUSI fue concebido precisamente para fortalecer la independencia económica de los gobiernos locales, permitiéndoles gestionar sus propios recursos y proyectos sin depender exclusivamente del situado constitucional. Esta independencia es vital para evitar que el desarrollo de los municipios quede supeditado a "mecanismos oscuros de chantaje" por parte de algunos diputados, a través de la asignación de fondos extraordinarios, lo que históricamente ha generado prácticas clientelares y discrecionales.

La experiencia demuestra una clara correlación: los municipios que registran una mayor inversión en obra pública y un notable dinamismo económico son, precisamente, aquellos donde existe una cultura más arraigada de pago del IUSI. Estos mismos municipios, gracias a la calidad de los servicios que prestan y a la vitalidad económica que han logrado generar, son también los que experimentan mayores niveles de migración interna, atrayendo a ciudadanos en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida.

Llamado al diálogo

La ANAM insta a los legisladores a instalar, a la mayor brevedad posible, una mesa de trabajo que cuente con la participación activa de las municipalidades. El objetivo de esta mesa sería discutir, con una visión de país y un enfoque responsable, un modelo de financiamiento que sea sano, sostenible y suficiente para los gobiernos locales.

Este diálogo es fundamental para garantizar que las comunidades no vean comprometido su desarrollo y que los servicios vitales que reciben millones de guatemaltecos no se vean afectados por decisiones unilaterales. La ANAM reitera su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los ciudadanos y fortalezcan la gobernanza local en Guatemala.

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