Resultado Alianza vs. Antigua - Copa Centroamericana 2026

Antigua GFC comenzó su participación en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf con una derrota por 2-1 frente a Alianza de El Salvador, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo B. El compromiso se disputó en el Estadio Cuscatlán, donde el conjunto guatemalteco luchó hasta el final, pero terminó cediendo ante la efectividad del cuadro salvadoreño en los momentos decisivos del partido.
El equipo colonial tuvo un inicio complicado y pagó caro un descuido defensivo antes del descanso. Al minuto 30, Harold Osorio aprovechó un rechazo deficiente de la zaga antigüeña y la falta de cobertura para incorporarse desde atrás y conectar un potente remate que dejó sin opciones al guardameta Luis Morán. Con ese tanto, Alianza se fue al entretiempo con una ventaja que reflejaba su mayor contundencia durante la primera mitad.
Antigua reaccionó pero no fue suficiente
En el complemento, Antigua GFC mostró una mejor versión y buscó con insistencia el empate. La recompensa llegó al minuto 76, cuando Óscar Castellanos capitalizó un rebote dentro del área y, con una elegante volea que picó justo antes de llegar al arco, venció al portero rival para establecer el 1-1. El gol dio esperanza a los coloniales, que parecían encaminarse a rescatar un valioso punto como visitantes.
Sin embargo, la igualdad duró poco. Al minuto 82, Luis Morán cometió una falta dentro del área que el árbitro sancionó como penal. El colombiano William Parra asumió la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el 2-1 definitivo para darle la victoria a Alianza.
Con este resultado, Antigua GFC queda obligado a sumar de a tres en su próximo compromiso, programado para el 4 de agosto frente a Real Estelí en el Estadio Pensativo, donde buscará recuperarse y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.