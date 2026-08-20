¡Ruta al Atlántico colapsada! 20 kilómetros de congestionamiento tras accidentes

Un fuerte congestionamiento vehicular se observa este jueves, 20 de agosto, en la ruta al Atlántico, luego de varios incidentes viales registrados en horas de la madrugada en distintos puntos de esta importante vía.
Uno de los hechos ocurrió en el kilómetro 30, en el sector de Agua Caliente, El Progreso, donde colisionaron dos cabezales. Además, se reportó el fallecimiento de un motorista en el kilómetro 15.7 de la ruta al Atlántico, zona 25, en las cercanías de Llano Largo.
Las autoridades trabajan en el retiro de los obstáculos para liberar los carriles y permitir que el tránsito vuelva a fluir con mayor normalidad.
Caos vial
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, dio a conocer que, debido a los incidentes ocurridos en las últimas horas, la fila de vehículos se extiende hasta el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, generando una acumulación de aproximadamente 20 kilómetros.
Los agentes de la referida institución realizan labores de apoyo en el tramo afectado con el objetivo de reducir en el mayor grado posible el impacto que genera esta complicada situación.
"Nuestros agentes ya han despertado a conductores que se quedaron dormidos mientras esperaban en el congestionamiento, con el objetivo de que aprovechen los espacios que se están habilitando y contribuyan a reducir la acumulación vehicular en la salida de la ciudad", dijo el funcionario.
Las autoridades recomendaron a los conductores mantener la precaución, respetar las indicaciones de la PMT y estar atentos a la evolución del tránsito mientras continúan los trabajos para despejar la carretera.