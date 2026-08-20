 Guatemala captura a presunto narco buscado por EE. UU.
Nacionales

Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

El sindicado, Wilson Mendoza Barberán, es requerido por una corte de Nueva York.

Compartir:
Wilson Mendoza Barberán, presunto narcotraficante ecuatoriano capturado en Guatemala el 20 de agosto de 2026., Ministerio Público
Wilson Mendoza Barberán, presunto narcotraficante ecuatoriano capturado en Guatemala el 20 de agosto de 2026. / FOTO: Ministerio Público
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a un ciudadano ecuatoriano para su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por tráfico de drogas.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló a periodistas que la captura tuvo lugar en el aeropuerto internacional La Aurora donde el sindicado, identificado como Wilson Mendoza Barberán, de 61 años, pretendía viaja a su país natal.

De acuerdo con las autoridades, Mendoza Barberán es requerido por Estados Unidos bajo el delito de "conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada" a la nación norteamericana.

Sobre Mendoza Barberán existía una orden de detención en Guatemala para su traslado a EE.UU., emitida el pasado lunes por un juzgado local.

Extraditables capturados

Según la policía guatemalteca, en lo que va del año han sido arrestadas 32 personas para ser extraditadas a Estados Unidos, incluidas 19 señaladas por narcotráfico y otros doce acusados por "otros delitos".

Entre los detenidos por narcotráfico este año se encuentra Audías Juncos Vásquez, alias 'El Cachetes', extraditado en mayo pasado, requerido por una corte del Distrito Medio de Florida de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense.

Según las investigaciones, Juncos Vásquez tenía nexos con el mexicano Cartel de Sinaloa.

Mientras tanto, recientemente el Tribunal Tercero, presidido por el juez Saúl Álvarez, resolvió con lugar la extradición de Wilmer Alexander Hernández Cano alías "El 7" por delitos relacionados con narcotráfico hacia los Estados Unidos de América.

Hernández Cano es requerido por las autoridades del Distrito de Rhode Island por conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia de fentanilo, por lo que fue capturado el pasado 12 de marzo en Jalapa, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada por los carteles internacionales como puente para traficar droga desde Suramérica hacia Estados Unidos.

En Portada

Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor Generalt
Nacionales

Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor General

08:26 AM, Ago 20
Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.t
Nacionales

Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

09:11 AM, Ago 20
¡Ruta al Atlántico colapsada! 20 kilómetros de congestionamiento tras accidentest
Nacionales

¡Ruta al Atlántico colapsada! 20 kilómetros de congestionamiento tras accidentes

06:28 AM, Ago 20
Fuerzas de élite de Guatemala participarán en competencia militar regionalt
Nacionales

Fuerzas de élite de Guatemala participarán en competencia militar regional

07:48 AM, Ago 20
Barcelona hace oficial el fichaje de Cancelo hasta 2029t
Deportes

Barcelona hace oficial el fichaje de Cancelo hasta 2029

08:02 AM, Ago 20

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosPNC#liganacionalFIFAEE.UU.Seguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar