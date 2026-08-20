 Fuerzas de élite de Guatemala participarán en competencia militar regional
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Fuerzas de élite de Guatemala participarán en competencia militar regional

La actividad busca el intercambio de conocimientos, técnicas y tácticas.

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Militares de élite de 21 países de América participarán del 24 al 28 de agosto en Paraguay en la competencia 'Fuerzas Comando 2026', organizada por el Comando Sur de Estados Unidos, informaron este miércoles fuentes del Ministerio de Defensa en Asunción, la capital del país suramericano.

El ministro paraguayo de Defensa, Óscar Rodríguez, anunció en una conferencia de prensa que en este ejercicio multinacional participarán "soldados altamente entrenados en varias modalidades".

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares de Paraguay, general César Moreno, aseguró, en la misma conferencia, que este evento permitirá "afianzar la confianza y la cooperación con los países de la región".

La competencia busca el intercambio de conocimientos, técnicas y tácticas para realizar operaciones militares especiales y "fortalecer la cooperación regional frente a amenazas comunes como crisis internas, crimen organizado y terrorismo", indicó el Ministerio de Defensa de Paraguay en un comunicado.

Entre otros, se espera la participación de soldados de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Estados Unidos.

En septiembre del año pasado, en la clausura de las 'Fuerzas Comando 2025' en El Salvador, se oficializó la designación de Paraguay como sede de esta competencia anual, de la que ya fue escenario en 2006 y 2017.

Este adiestramiento tendrá lugar luego de los ejercicios militares 'Panamax 2026', organizados a comienzo de agosto pasado por Panamá y patrocinados por el Comando Sur de Estados Unidos. De esas maniobras participaron unos 1.700 efectivos de una veintena de países de América.

Paraguay y Estados Unidos firmaron en diciembre del año pasado el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés).

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