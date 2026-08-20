 Aficionados de todo el mundo piden la dimisión de Infantino
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Aficionados de todo el mundo piden la dimisión de Gianni Infantino

En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que “el futbol pertenece a las personas que llenan los estadios”.

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Gianni Infantino, presidente de FIFA
Gianni Infantino, presidente de FIFA / FOTO: EFE
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Una coalición global de aficionados al futbol ha lanzado este jueves una petición para reclamar la dimisión inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y una profunda reforma de la gobernanza del organismo, después de la crisis provocada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y en plena escalada de la oposición interna a su gestión.

La iniciativa está respaldada por una coalición de 42 organizaciones de aficionados, entre ellas Aficionados al Futbol de Europa (FSE), Aficionados al Futbol de África y el Consejo de Aficionados Independientes de Norteamérica, además de asociaciones nacionales de países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán o Nueva Zelanda.

En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que "el futbol pertenece a las personas que llenan los estadios" y consideran que Infantino ha perdido la legitimidad para seguir al frente de la FIFA.

"Una persona que traiciona repetidamente al futbol y se burla de nuestro deporte ha perdido el derecho a liderarlo", aseguran, antes de reclamar su renuncia "por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del futbol".

El vicepresidente de la FIFA retira su apoyo a Infantino

El húngaro Sándor Csányi retiró su respaldo a Infantino por el despido del jefe de operaciones Kevin Lamour y acusó al presidente de la FIFA de graves fallas de liderazgo y gestión.

El detonante principal

El detonante principal es el FIFA Forward Enterprise, una filial que la FIFA pretendía crear para concentrar los derechos comerciales y la explotación de sus grandes competiciones, incluido el Mundial. La propuesta contemplaba vender a inversores privados el 20 % de la nueva sociedad, valorada en unos 20.000 millones de dólares, con el objetivo de obtener 4.200 millones de dólares.

La propuesta generó una fuerte oposición entre federaciones, confederaciones, clubes, jugadores y organizaciones de aficionados y fue retirada por Infantino el 31 de julio. El presidente de la FIFA alegó que, después de escuchar las distintas posiciones, el proyecto había generado divisiones que ya no eran compatibles con su objetivo inicial.

La coalición de aficionados considera, no obstante, que la retirada del FFE no resuelve el problema y denuncia que el proyecto fue negociado "en secreto" y "a puertas cerradas", sin conocimiento de los principales órganos y actores del futbol.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

*Información EFE.

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