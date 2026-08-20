Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor General

La Comisión de Postulación para la Elección de Contralor General de Cuentas publicó este jueves, 20 de agosto, en el diario oficial la convocatoria dirigida a los Contadores Públicos y Auditores interesados en postularse al cargo para el período 2026-2030.
"Se convoca a los interesados en participar en la selección de profesionales que integrarán la nómina de candidatos a ocupar el cargo, a presentar su currículum vitae y documentos de acreditación, juntamente con el formulario de solicitud de inscripción respectivo", se lee en el documento.
Asimismo, se da a conocer que la recepción de papelería estará abierta los días: viernes 21, sábado 22, lunes 24 y martes 25 de agosto de 2026.
Los interesados podrán presentarse al salón Luis Gonzaga, S.J., Edificio H, Universidad Rafael Landívar, Vista Hermosa III, zona 16 de la Ciudad de Guatemala. La atención se brindará de 08:00 a 13:00 horas el sábado y de 08:00 a 17:00 horas el viernes, lunes y martes.