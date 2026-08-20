 Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor General
Nacionales

Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor General

La recepción de expedientes estará abierta durante cuatro días.

Compartir:
Segunda reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el martes 18 de agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Segunda reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el martes 18 de agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Comisión de Postulación para la Elección de Contralor General de Cuentas publicó este jueves, 20 de agosto, en el diario oficial la convocatoria dirigida a los Contadores Públicos y Auditores interesados en postularse al cargo para el período 2026-2030.

"Se convoca a los interesados en participar en la selección de profesionales que integrarán la nómina de candidatos a ocupar el cargo, a presentar su currículum vitae y documentos de acreditación, juntamente con el formulario de solicitud de inscripción respectivo", se lee en el documento.

Asimismo, se da a conocer que la recepción de papelería estará abierta los días: viernes 21, sábado 22, lunes 24 y martes 25 de agosto de 2026.

Los interesados podrán presentarse al salón Luis Gonzaga, S.J., Edificio H, Universidad Rafael Landívar, Vista Hermosa III, zona 16 de la Ciudad de Guatemala. La atención se brindará de 08:00 a 13:00 horas el sábado y de 08:00 a 17:00 horas el viernes, lunes y martes.

Foto embed
Convocatoria para elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030. - DCA

En Portada

Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor Generalt
Nacionales

Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor General

08:26 AM, Ago 20
Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.t
Nacionales

Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

09:11 AM, Ago 20
¡Ruta al Atlántico colapsada! 20 kilómetros de congestionamiento tras accidentest
Nacionales

¡Ruta al Atlántico colapsada! 20 kilómetros de congestionamiento tras accidentes

06:28 AM, Ago 20
Fuerzas de élite de Guatemala participarán en competencia militar regionalt
Nacionales

Fuerzas de élite de Guatemala participarán en competencia militar regional

07:48 AM, Ago 20
Barcelona hace oficial el fichaje de Cancelo hasta 2029t
Deportes

Barcelona hace oficial el fichaje de Cancelo hasta 2029

08:02 AM, Ago 20

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosPNC#liganacionalFIFAEE.UU.Seguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar