 Elecciones en Colegio de Contadores para postuladora
Nacionales

Colegio de Contadores vota para elegir a sus representantes en la postuladora de Contralor

Más de 13 mil 200 profesionales están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán a los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores

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Votaciones del Colegio de Contadores Públicos y Auditores para elegir a integrantes de postuladora para Contralor General., Omar Solís/Emisoras Unidas
Votaciones del Colegio de Contadores Públicos y Auditores para elegir a integrantes de postuladora para Contralor General. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala lleva a cabo este jueves, 6 de agosto, el proceso de votaciones para elegir a los 11 representantes que formarán parte de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas.

La referida instancia se encargará de elegir una nomina de seis candidatos para designar al funcionario que estará al frente del ente fiscalizador durante los próximos cuatro años.

Las votaciones del colegio se llevan a cabo en el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, donde han sido habilitadas seis mesas. También se desarrollan en diferentes sedes a nivel nacional, para un total de 26 mesas electorales.

En el proceso participan 121 candidatos que buscan obtener uno de los 11 espacios disponibles para integrar la postuladora en este trascendental proceso de elección de autoridades en el país.

Gustavo Sánchez, presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Contadores, explicó que se tiene registro de más de 20 mil profesionales activos, pero son 13 mil 200 quienes están colegiados para emitir el voto en la presente jornada y registrados hasta el 31 de mayo del 2026.

Las votaciones se abrieron a las 08:00 horas y se cierran a las 18:00 horas. Hasta el mediodía, aproximadamente 1 mil profesionales habían acudido a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Elección de Contralor General de Cuentas

El proceso para la elección del próximo Contralor General de Cuentas avanza con la integración de la comisión de postulación, para lo cual el Congreso de la República ya hizo la convocatoria correspondiente a los profesionales que ejercerán las funciones en este importante tema para Guatemala.

La referida instancia es conformada por los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, Administradores de Empresas y, al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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