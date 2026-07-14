 Elección de Contralor: Rectores son convocados para elegir presidente de la postuladora
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Elección de Contralor: Rectores son convocados para elegir presidente de la postuladora

La sesión está programada para el miércoles, 15 de julio.

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Los rectores de las universidades del país fueron convocados para reunirse este miércoles, 15 de julio, con el objetivo de elegir al presidente de la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de seis candidatos a Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030.

La sesión está programada para las 11:00 horas y se llevará a cabo en la sede del Congreso de la República, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Elección de Contralor General de Cuentas

El proceso para la elección del próximo Contralor General de Cuentas está por dar inicio con la integración de la comisión de postulación, para lo cual el Congreso de la República ya hizo la convocatoria correspondiente a los profesionales que ejercerán las funciones en este importante tema para Guatemala.

La referida instancia es conformada por los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, Administradores de Empresas y, al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

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