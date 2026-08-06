 Rescatan a 10 personas que habían quedado soterradas
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Rescatan a 10 personas tras colapso de estructura

El accidente ocurrió en un área en construcción en el kilómetro 14.5 de ruta a El Salvador.

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precaución - escena del crimen
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo
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Al menos 10 personas resultaron heridas tras un accidente laboral ocurrido en horas de la tarde de este jueves, 6 de agosto, en un área en construcción ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera a El Salvador, colonia Montebello.

Los bomberos Municipales trasladaron varias unidades tras ser notificados con respecto al colapso de una estructura que se había registrado en este lugar y había dejado a varias personas afectadas.

Los técnicos en urgencias médicas constataron que los trabajadores permanecían soterrados, por lo que de inmediato implementaron las labores de búsqueda y liberación. Ese rastreo permitió, con el paso de los minutos, ubicarlos y rescatarlos.

Se les brindó asistencia prehospitalaria a los pacientes y, tras estabilizarlos, los socorristas realizaron su traslado hacia diferentes centros asistenciales para recibir atención médica especializada.

El cuerpo de socorro señaló que, hasta el momento, se desconocen las causas del colapso y serán las autoridades competentes las que le den seguimiento al caso. Las diligencias están en desarrollo en el área afectada.

Accidente laboral en zona 14

En marzo de este año, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) realizó una visita de verificación e inspección en una obra de construcción en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala tras un deslizamiento de tierra que impactó a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Como resultado de este accidente laboral, tres trabajadores fueron rescatados con vida y trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde recibieron atención médica especializada. Sin embargo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de otros tres obreros, cuyos cuerpos fueron encontrados en la zona afectada. 

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

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