Caminata en Huité en memoria de las víctimas de los ataques

Los habitantes del municipio de Huité, Zacapa, anunciaron que este martes, 6 de octubre, llevarán a cabo la "caminata por la memoria", al cumplirse nueve días de los trágicos hechos de violencia que cobraron la vida de ocho personas.
Según la convocatoria difundida en las redes sociales, los familiares y amigos de las víctimas, y vecinos en general, se reunirán a las 17:00 horas en el parque central de la localidad, desde donde se iniciará el recorrido.
La movilización se desplazará por la comunidad, visitando principalmente los lugares donde fallecieron las víctimas, entre quienes se incluye un menor de edad.
"Durante el recorrido, cada persona podrá llevar una o varias velas y, en cada uno de los puntos que visitaremos, tendrá la oportunidad de encender y dejar una vela en memoria de quien desee", se lee en el aviso.
Agrega que no importa si conocieron personalmente o no a las personas fallecidas, sino que se trata de una invitación para toda la comunidad como una forma de expresarse, honrar a las víctimas y pedir justicia para que se esclarezcan los hechos.
"Será un momento para guardar silencio, recordar, acompañarnos y demostrar que sus vidas y sus recuerdos permanecen entre nosotros. Recordar también es un acto de amor. Los esperamos", detalla la convocatoria.
Despiden a víctimas de matanza en Huité
Los restos de siete de las ocho personas asesinadas en ataques armados en Huité, Zacapa, fueron enterrados el martes 29 de septiembre de manera conjunta, en medio del dolor, consternación y peticiones de familiares para que se haga justicia tras el múltiple crimen.
A hombros de vecinos y allegados, los féretros de las siete víctimas recorrieron las calles hasta el cementerio del municipio ubicado a unos 150 kilómetros de la capital.
Los asesinados recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos tras los tiroteos.
De acuerdo al Ministerio Público, el tiroteo tuvo lugar entre el domingo y lunes anteriores bajo circunstancias aún no establecidas, con cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7