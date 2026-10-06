 Trump dice que Irán “puede destruir” Los Ángeles o San Diego
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VIDEO: Trump dice que Irán “puede destruir” Los Ángeles o San Diego para terminar con la guerra

El mandatario estadounidense dijo que sería “un precio muy pequeño a pagar” para que el conflicto termine “muy pronto”.

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Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, desató la polémica tras declarar, en un mitin en Nebraska, que Irán puede "destruir" Los Ángeles y San Diego para terminar con la guerra, y afirmó que ese sería un "pequeño precio a pagar", desatando un aluvión de reacciones, entre ellas de autoridades de California.

"Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego", declaró: "Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto", dijo Trump durante el mitin electoral.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que la declaración de Trump es "repugnante y motivo de descalificación".

Por su parte, el candidato republicano de San Diego a la Cámara de Representantes, Jim Desmond, reprochó que Trump, como comandante en jefe, debe defender los intereses de EE. UU. "Discrepo rotundamente de los comentarios del presidente Trump. EE. UU. debe plantar cara a Irán y defender nuestros intereses, pero la responsabilidad primordial de nuestro Comandante en Jefe es proteger al pueblo estadounidense y a nuestra nación", escribió el candidato en su cuenta de X esta madrugada.

Desmond, veterano de la Marina, afirmó que sirvió para "proteger a los estadounidenses, no para considerar a las ciudades de EE. UU. como un precio aceptable de la guerra" y que "ninguna ciudad estadounidense es prescindible, y ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral".

Las palabras de Trump le valieron las críticas también de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

El revuelo generado fue tal que desde la Casa Blanca matizaron las palabras de Trump y, a través de un mensaje en redes sociales, el director de comunicaciones, Steven Cheung, afirmó que "estaba diciendo claramente que las ciudades estadounidenses se habrían visto amenazadas si no se hubiera detenido a Irán" en su afán por disponer de armas nucleares.

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Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE

Las palabras pronunciadas en el mitin en Nebraska también han servido para mostrar otro ejemplo de discrepancia en el Partido Republicano y el malestar de otro candidato que trata de marcar distancia con Trump antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

*Con información de EFE

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