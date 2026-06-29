 Impactante Hallazgo: 100 Perros Muertos en Refugio Abusivo

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Escalofriante descubrimiento en refugio de mascotas: más de 100 perros muertos y evidencias de abuso animal

Tras acusaciones de crueldad animal, autoridades descubrieron 117 cuerpos de perros, muchos presentaban heridas de bala. Sin embargo, la cifra de víctimas podría ser mayor.

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Mascota en adopción. Imagen de referencia, Pixabay
Mascota en adopción. Imagen de referencia / FOTO: Pixabay
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Los agentes del sheriff en el condado de Humboldt, California, hallaron una escena devastadora: los restos de al menos 117 perros, muchos con impactos de bala, en las instalaciones de un refugio de animales. La investigación arrojó también la existencia de 21 cráneos caninos y cientos de huesos esparcidos en el predio de 20 hectáreas del refugio Miranda’s Rescue Animal Sanctuary, ubicado en la localidad de Fortuna.

El sheriff William Honsal calificó el hallazgo como una "escena horrífica". Hasta el momento, no se han presentado acusaciones formales en relación con estos hechos.

Un sitio marcado por la muerte

Los investigadores identificaron en un granero una zona que habría sido utilizada para matar canes, de acuerdo con información oficial. Cerca del área, descubrieron más de 600 collares de perro, un hallazgo que agrava el impacto del caso.

La investigación inició tras recibir denuncias de abuso grave, crueldad animal, fraude y conspiración en abril, provenientes según la declaración oficial de "información creíble". Parte de las pruebas surgieron gracias a dos defensores de animales, quienes colocaron cámaras en terreno contiguo y, tras acceder al refugio, desenterraron restos de perros por su cuenta.

Defiende a refugio

Shannon Miranda, fundadora de Miranda’s Rescue, lamentó en un comunicado la cobertura de los hechos. Aseguró que los reportes mediáticos y comentarios en línea no muestran una visión completa ni precisa del trabajo que realiza la organización. Sostuvo la misión de la entidad: "Salvar tantos animales como podamos de manera segura, siempre equilibrando la compasión con la responsabilidad hacia el público y otros animales".

Sin embargo, reconoció que, aunque el refugio se define como "sin sacrificio", en ocasiones excepcionales recurren a la eutanasia ante sufrimiento terminal o peligro grave, procurando siempre elegir la opción "más humana y responsable".

Métodos y hallazgos forenses

Tras la llegada de los agentes, usaron radar de penetración terrestre para localizar 117 cuerpos enterrados en distintos estados de descomposición en un campo abierto. Examinando ahí mismo 70 de esos restos con radiografías, encontraron evidencia de fragmentos de bala en un número significativo de ellos, según reportó la oficina del sheriff.

Además de estos cuerpos, los investigadores identificaron restos adicionales en avanzado estado de descomposición en otras zonas del predio, lo que sugiere que el número de animales involucrados podría ser aún mayor.

Recepción y operación del refugio

Miranda’s Rescue acepta tarifas por traslados de animales y donaciones, usadas según la fundadora para cubrir los costos de alimentación, alojamiento, atención médica, medicamentos, mantenimiento de las instalaciones y salarios del personal.

De acuerdo con el sheriff, cientos de perros llegaron a Miranda’s Rescue por medio de entregas tanto de particulares como de otros refugios. Honsal explicó que la "investigación apenas comienza", pues queda una gran cantidad de datos por procesar, testigos por entrevistar y pruebas por analizar.

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