 Elección de Contralor entra en fase decisiva: Congreso prevé votar este martes
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Elección de Contralor entra en fase decisiva: Congreso prevé votar este martes

“Yo creo que el Congreso va a elegir al mejor perfil”, expresó en entrevista el presidente del Legislativo, Luis Contreras.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, en la sesión del martes 12 de mayo de 2026, donde se abordó la iniciativa de ley Antilavado., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente del Congreso, Luis Contreras, en la sesión del martes 12 de mayo de 2026, donde se abordó la iniciativa de ley Antilavado. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Congreso de la República debe elegir esta semana al nuevo Contralor General de Cuentas para el periodo 2026-2030, quien asumirá el cargo el 13 de octubre. En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el presidente del Legislativo, Luis Contreras Colindres, explicó el proceso y los desafíos de la jornada.

El diputado del bloque Creo aseguró que, aunque no existe un consenso claro entre los parlamentarios, la elección es una obligación legislativa que debe cumplirse. "Yo creo que hoy va a haber un contralor electo", afirmó, al mismo tiempo que admitió que la sesión tiene agendada una medida de contingencia para el jueves, en caso de presentarse algún inconveniente.

Respecto a las sospechas de negociaciones millonarias entre bancadas y candidatos, el presidente negó rotundamente esas versiones, calificándolas de exageradas. Recalcó que las bancadas tienen libertad para reunirse en privado o en público, conforme a la ley del Congreso, y que él no puede obligarlas a actuar de otra manera. "Lo que sí les pedí es que hicieran reuniones para conocer los perfiles", añadió.

El presidente aseguró que el Congreso elegirá al mejor perfil de entre los seis candidatos seleccionados por la Comisión de Postulación, y reiteró la confianza en ese proceso: "Nosotros podríamos votar por cualquiera de los seis y estar en lo correcto, son los mejores perfiles". Detalló, además, que la Comisión de Postulación trabajó durante dos meses, y que el proceso fue transparente y fuera del Congreso.

Consultado sobre los perfiles de los aspirantes, indicó que cuatro provienen de la Contraloría General de Cuentas, uno fue director de la SAT y el sexto candidato tiene origen distinto, subrayando que todos cuentan con fortalezas y que el Congreso no cuestiona la selección hecha por la Comisión de Postulación.

Puntos de agenda para las sesiones

En la agenda de la sesión de este martes se prioriza la elección del Contralor, junto con el acuerdo para juramentar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y un punto resolutivo sobre la emergencia generada por las lluvias en San Miguel Petapa.

Contreras Colindres espera concluir la reunión antes de las cinco de la tarde, aclarando que no percibe a ninguna bancada liderando negociaciones para la Contraloría y que su enfoque es garantizar la transparencia en el debate.

El tema de las eventuales reformas al modelo de Postulaciones también fue mencionado. El entrevistado reconoció que existen iniciativas para cambiar el sistema, pero defendió que actualmente es el único mecanismo legal y debe respetarse mientras no haya una reforma constitucional.

Al abordar la controversia sobre un candidato que cuenta con un hermano diputado, el presidente fue tajante: "Usted no escoge a sus familiares; eso no debería ser un problema y no influye en mi decisión".

El presidente concluyó reiterando su disposición a dialogar y su compromiso con la transparencia en las decisiones del Congreso. "Si no es hoy, tiene que ser jueves. No podemos posponer más la elección del Contralor", enfatizó.

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