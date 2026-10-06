Líderes de Guatemala nominados al Gerente del Año 2026

La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) anunció a los doce nominados de la vigésima edición del galardón Gerente del Año 2026. La premiación, que reconoce el liderazgo y la innovación que impulsan el desarrollo del país, se llevará a cabo el 22 de octubre a las 18:30 horas en el Hotel Westin Camino Real.
Desde 2005, este reconocimiento destaca a quienes han transformado sus organizaciones con ideas frescas, productividad y compromiso social. El galardón fomenta la excelencia gerencial y promueve valores que inspiran a nuevas generaciones de líderes en Guatemala.
"Durante dos décadas, Gerente del Año ha demostrado que el liderazgo que transforma Guatemala se construye con innovación, valores y compromiso con las personas. Los nominados de este año son prueba de que en nuestro país hay gerentes capaces de convertir los retos en oportunidades y de inspirar a las nuevas generaciones", indicó Evelio Alvarado, presidente de la Junta Directiva de la AGG.
Seis categorías para impulsar el liderazgo
- Innovación comercial: reconoce la creatividad en el área comercial y su impacto destacado.
- Innovación organizacional: valora a quienes transforman la gestión del talento humano.
- Innovación productiva: destaca la mejora de la productividad con métodos innovadores.
- Start Up: premia ideas disruptivas convertidas en negocios exitosos.
- Trayectoria empresarial: honra a líderes con más de 25 años de impacto positivo en el país.
- Gerente del Año: máxima distinción a quienes demuestran liderazgo integral y resultados excepcionales en altos cargos.
Innovación Comercial
- Marie Belle Archila, Gerente General de Grupo Emisoras Unidas: lanzó Universo Futbol, una propuesta multiplataforma para el Mundial 2026 que trajo nuevas oportunidades para anunciantes.
- Herbert Flores, Gerente Comercial Regional de Forza Delivery: lideró un crecimiento del 65% e impulsó la expansión hacia Honduras y El Salvador.
- Edgar Santos, Director Comercial de Business Development Group (BDG): desarrolló un modelo de venta consultiva que ya atiende a más de 400 clientes en cuatro países.
Innovación Organizacional
- Rodrigo Labbé, Gerente General de ProHygiene Guatemala: creció de 5 a 95 colaboradores con una cultura enfocada en la calidez y el desarrollo humano.
- María Cristina Quiñónez, Fundadora de Vedanta Center: integró el bienestar a la estrategia empresarial y ha trabajado con más de 75 organizaciones y 2,500 personas.
- Pablo Suchini, CEO de Grupo GT - Construcciones Modernas, S.A.: lideró la transformación de una compañía de más de 70 años que alcanzó 93% en su clima organizacional.
Innovación Productiva
- Patty Díaz, Gerente General de Multitubo: incrementó la eficiencia productiva en más de 10% y logró que toda la tubería de PVC sea libre de metales pesados.
- Samuel Reyes, Gerente Regional de Operaciones Planta & Excelencia Operacional en Grupo Diveco (Camas Olympia): su sistema regional de 30 indicadores elevó la productividad 31% frente a 2024.
- Rodrigo Toledo, CEO de Accesorios Globales, S.A. (TATA): a través de automatización e inteligencia artificial, aumentó 22% la eficiencia y redujo el desperdicio del 7% al 1%.
Start Up
- Piero Coen Dávila, Cofundador y CEO de OSMO: su plataforma de pagos basada en Bitcoin supera los 300,000 usuarios en 18 países.
- Christian Ortiz, Cofundador y CEO de Vidassa, S.A.: su modelo de alianzas permite que 35 productos lleguen a los seis mercados de Centroamérica.
- Rocío Pinto Gómez de Liaño, CEO de Multiverse: ha apoyado a más de 6,000 emprendedores, cuyas empresas crecen en promedio 15.7% en ventas.
La Junta Directiva de la AGG junto a figuras reconocidas seleccionó tres nominados por categoría entre las propuestas recibidas hasta el 12 de septiembre. Socios de la AGG elegirán a los ganadores de las primeras cuatro categorías a través de www.gerentedelaño.com, donde se pueden consultar las reseñas de cada nominado. La votación estará abierta hasta el 10 de octubre a las 13:00 horas. Los premios a Trayectoria empresarial y Gerente del Año serán definidos por la Junta Directiva según criterios establecidos previamente.
Nominados 2026: diversidad de sectores y propuestas
Las reseñas completas y fotografías de los nominados están disponibles en www.gerentedelaño.com y en el enlace oficial AGG - Gerente del Año 2026. Los ganadores de las seis categorías se anunciarán durante la ceremonia del 22 de octubre en el Westin Camino Real, donde se revelarán también los nombres de los galardonados a Trayectoria empresarial y Gerente del Año 2026.