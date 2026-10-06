Infantino condena el presunto racismo contra Surinam

La victoria de Guatemala por 1-0 sobre Surinam, disputada durante la noche del lunes 5 de octubre en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, quedó marcada por un episodio de presunto racismo que trascendió las fronteras. En el minuto 63, el árbitro estadounidense Joseph Dickerson expulsó al futbolista surinamés Richonell Margaret después de que este reaccionara con insultos y gestos obscenos hacia la afición guatemalteca. Sin embargo, el jugador de Surinam afirmó que su comportamiento fue provocado por cánticos racistas desde las gradas del estadio El Trébol, donde, según su denuncia, algunos aficionados lo llamaron "mono" debido a su tez negra.
La situación generó una pausa de aproximadamente 12 minutos, luego de que los futbolistas de Surinam estuvieran cerca de abandonar el terreno de juego junto con Margaret. El jugador, antes de retirarse, respondió nuevamente a los aficionados e incluso intentó escupir hacia las gradas. Finalmente, el combinado surinamés decidió continuar el encuentro con la intención de buscar el empate. Guatemala consiguió el triunfo en el minuto 96, cuando Matt Evans marcó el único gol del partido. Tras el pitazo final se produjo una trifulca entre jugadores de ambos equipos y, posteriormente, los futbolistas visitantes fueron despedidos del estadio en medio de un ambiente de tensión. Los hechos provocaron críticas internacionales hacia los aficionados señalados por los presuntos actos racistas.
Infantino se pronuncia tras el Guatemala vs. Surinam
Ante lo ocurrido, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció públicamente y condenó cualquier manifestación de discriminación en el fútbol. "No hay lugar para el racismo ni ninguna forma de discriminación en el futbol. El abuso racista dirigido a los jugadores de Surinam durante el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf de anoche en Guatemala es absolutamente inaceptable", expresó el dirigente mediante un mensaje publicado en redes sociales. Infantino también manifestó su respaldo a quienes hayan sido víctimas de este tipo de conductas: "Todos en la FIFA, el Panel de la Voz de los Jugadores y toda la comunidad futbolística apoyan firmemente a cualquier jugador, entrenador, árbitro, aficionado o participante en un partido de fútbol que haya experimentado racismo o cualquier otra forma de discriminación".
El presidente de la FIFA advirtió además que el organismo internacional continuará respaldando a la Asociación de Futbol de Surinam y dejó abierta la posibilidad de que se adopten medidas disciplinarias. "Continuaremos ofreciendo nuestro apoyo inequívoco a la Asociación de Futbol de Surinam para garantizar que existan fuertes medidas disuasorias y se tomen acciones para erradicar el racismo y la discriminación de nuestro deporte", afirmó.
El caso podría derivar en una investigación y eventualmente en una sanción contra la Federación de Fútbol de Guatemala. El antecedente más reciente ocurrió el 8 de septiembre de 2025, cuando, durante el partido entre El Salvador y Surinam por la eliminatoria mundialista en el Estadio Cuscatlán, aficionados locales también fueron señalados por realizar insultos y gestos racistas contra jugadores surinameses. Tras la denuncia presentada por la Federación de Surinam, la FIFA sancionó a la Federación Salvadoreña con una multa de US$63 mil (aproximadamente Q481 mil) y ordenó reducir en 15 % el aforo del estadio para su siguiente partido oficial como local.