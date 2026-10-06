Trump se pronuncia por posible caso de peste neumónica

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país está aún analizando el posible caso mortal de peste neumónica en la región rusa de Siberia, aunque subrayó que Washington apoyará a Moscú "en todo lo posible".
"Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en el exterior de la Casa Blanca antes de partir a un acto de campaña el lunes.
"Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura", añadió el mandatario, que indicó a continuación que el brote detectado en torno a la región de Irkutsk parece ser de peste neumónica.
El Gobierno de EE. UU. emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste neumónica en ese área de Siberia a raíz de la supuesta muerte de una trabajadora, posiblemente a consecuencia de esta enfermedad.
Según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar.
"Lo están llamando neumonía. Hace años la neumonía se podía tratar más fácilmente, pero los microbios y los gérmenes se han fortalecido de manera desproporcionada. Aun así, les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible", concluyó Trump.
Por su parte, el servicio de defensa del consumidor ruso, Rospotrebnadzor, llamó a la calma y a "no hacer caso de rumores y elucubraciones".
Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a las autoridades rusas más información sobre el caso. "La OMS aún no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)", que obliga a los países a responder en un plazo de 24 horas, indicó en rueda de prensa el portavoz de la agencia sanitaria de Naciones Unidas Christian Lindmeier.
*Con información de EFE