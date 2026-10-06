 Trump se pronuncia por posible caso de peste neumónica
Internacionales

Trump se pronuncia por posible caso mortal de peste neumónica en Siberia

“Es una enfermedad dura”, opinó el mandatario, que indicó que el brote detectado en torno a la región de Irkutsk parece ser de peste neumónica.

Compartir:
Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país está aún analizando el posible caso mortal de peste neumónica en la región rusa de Siberia, aunque subrayó que Washington apoyará a Moscú "en todo lo posible".

"Nos acabamos de enterar, lo estamos analizando, pero parece un gran problema para Rusia", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en el exterior de la Casa Blanca antes de partir a un acto de campaña el lunes.

"Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura", añadió el mandatario, que indicó a continuación que el brote detectado en torno a la región de Irkutsk parece ser de peste neumónica.

Foto embed
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE

El Gobierno de EE. UU. emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste neumónica en ese área de Siberia a raíz de la supuesta muerte de una trabajadora, posiblemente a consecuencia de esta enfermedad.

Según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar.

"Lo están llamando neumonía. Hace años la neumonía se podía tratar más fácilmente, pero los microbios y los gérmenes se han fortalecido de manera desproporcionada. Aun así, les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible", concluyó Trump.

Por su parte, el servicio de defensa del consumidor ruso, Rospotrebnadzor, llamó a la calma y a "no hacer caso de rumores y elucubraciones".

Este martes, la  Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a las autoridades rusas más información sobre el caso. "La OMS aún no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)", que obliga a los países a responder en un plazo de 24 horas, indicó en rueda de prensa el portavoz de la agencia sanitaria de Naciones Unidas Christian Lindmeier.

*Con información de EFE

En Portada

Elección de Contralor entra en fase decisiva: Congreso prevé votar este martest
Nacionales

Elección de Contralor entra en fase decisiva: Congreso prevé votar este martes

10:39 AM, Oct 06
Nomimados a Gerente del Año 2026: Marie Belle Archila destaca en Innovación Comercial por Universo Futbolt
Nacionales

Nomimados a Gerente del Año 2026: Marie Belle Archila destaca en Innovación Comercial por Universo Futbol

11:51 AM, Oct 06
Cristiano Ronaldo rompe el silencio y revela el motivo de su salida de Portugalt
Deportes

Cristiano Ronaldo rompe el silencio y revela el motivo de su salida de Portugal

01:12 PM, Oct 06
Sector empresarial pide esclarecer asesinato de periodista en Huehuetenangot
Nacionales

Sector empresarial pide esclarecer asesinato de periodista en Huehuetenango

12:59 PM, Oct 06
Con velas y en memoria de las víctimas, vecinos de Huité realizarán caminata t
Nacionales

Con velas y en memoria de las víctimas, vecinos de Huité realizarán caminata

12:03 PM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolPNCLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalFutbol GuatemaltecoAccidenteredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar