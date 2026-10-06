España clasifica a cuartos de la UEFA Nations League

España volvió a imponerse a Croacia en la cuarta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League y certificó en Split un triunfo de carácter. En el estadio Poljud, ante un público que exigía una reacción tras la reciente goleada encajada ante Inglaterra, la selección de Luis de la Fuente empezó por detrás, recompuso el encuentro con paciencia y terminó llevándose los tres puntos gracias a un doblete de Mikel Merino. El 1-2 final no fue un paseo, pero sí una muestra de la solidez de una Roja que ya suma cuatro victorias en cuatro partidos del grupo.
El partido lo abrió Ivan Perisic. El extremo croata adelantó a los locales con un cabezazo en el minuto 16, en una primera parte en la que Croacia apretó y obligó a España a ordenar el juego. Tras el descanso, la posesión se inclinó de forma clara hacia la visita. Merino, que había entrado desde el banquillo, igualó en el minuto 60 al aprovechar un rechace en el área y definir con tranquilidad, en una acción asistida por Dani Olmo. El partido se rompió poco después: Perisic vio la segunda amarilla en el 78 por una falta sobre Cucurella y dejó a los suyos con diez. Con superioridad numérica, Merino sentenció en el 87 con un zurdazo desde el centro del área, esta vez con asistencia de Martín Zubimendi, para firmar el 1-2 definitivo.
España, líder de grupo
En el otro encuentro del grupo, Inglaterra no dio opciones a la República Checa en Wembley. Los ingleses se impusieron por 3-0 con un autogol de Vladimir Coufal en el minuto 27 y dos tantos de Harry Kane, en los minutos 40 y 57. El resultado mantiene a los de Thomas Tuchel en la pelea por el liderato, aunque ya no dependen solo de sí mismos para alcanzarlo.
Con esta jornada, la clasificación queda encabezada por España, con 12 puntos y pleno de victorias (12 goles a favor y 5 en contra). Inglaterra ocupa la segunda plaza con 9 puntos y un balance goleador de 14-3. Croacia se queda tercera con 3 puntos y una diferencia de goles muy negativa (4-14), mientras que la República Checa cierra la tabla sin puntos y con cuatro derrotas. La Roja se acerca así a la clasificación para los cuartos de final y refuerza su condición de favorita del grupo.