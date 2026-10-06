Sector empresarial pide esclarecer asesinato de periodista en Huehuetenango

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó su "enérgico rechazo" y condenó el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez y pidió a las autoridades investigar el hecho y capturar a los responsables.
Por medio de un comunicado, el sector empresarial organizado señaló que lamenta profundamente el hecho y manifestó sus condolencias a los familiares del comunicador, a sus colegas y a la Asociación de Periodistas de Huehuetenango (Apehue).
"En una sociedad libre, la prensa debe informar sin amenazas, sin miedo y sin censura. La libertad de expresión y de prensa son pilares fundamentales del Estado de Derecho y de la vida democrática", se lee en el documento.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan el caso con prontitud y que los responsables del crimen respondan ante la justicia.