 Sector empresarial pide esclarecer asesinato de periodista en Huehuetenango
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Sector empresarial pide esclarecer asesinato de periodista en Huehuetenango

El CACIF expresó su enérgico rechazo y condena por el crimen contra Evelio López.

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó su "enérgico rechazo" y condenó el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez y pidió a las autoridades investigar el hecho y capturar a los responsables.

Por medio de un comunicado, el sector empresarial organizado señaló que lamenta profundamente el hecho y manifestó sus condolencias a los familiares del comunicador, a sus colegas y a la Asociación de Periodistas de Huehuetenango (Apehue).

"En una sociedad libre, la prensa debe informar sin amenazas, sin miedo y sin censura. La libertad de expresión y de prensa son pilares fundamentales del Estado de Derecho y de la vida democrática", se lee en el documento.

Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan el caso con prontitud y que los responsables del crimen respondan ante la justicia.

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