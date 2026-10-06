Cristiano Ronaldo revela el motivo de su salida de Portugal

Cristiano Ronaldo rompió este martes el silencio sobre su salida de la concentración de Portugal y explicó que tomó la decisión después de perder la confianza en la palabra del seleccionador nacional, Jorge Jesus. El delantero aseguró que el técnico le había indicado que disputaría 30 minutos frente a Noruega, después de haberle pedido que estuviera preparado para ingresar al campo. Sin embargo, calentó durante aproximadamente media hora y finalmente no participó en el encuentro, situación que, según relató, provocó una profunda frustración. "El seleccionador no me había dado su palabra", afirmó Ronaldo en un extenso comunicado difundido por la prensa portuguesa.
El capitán portugués explicó que, antes de estos acontecimientos, había mantenido varias conversaciones con Jorge Jesus para definir un plan sobre su participación con la selección. Según Ronaldo, el entrenador le había planteado inicialmente disputar determinados encuentros y realizar sustituciones programadas como parte de su preparación física. Incluso, en una primera conversación, le sugirió no viajar a Noruega y Dinamarca, propuesta que el futbolista rechazó porque consideraba que no sería un buen ejemplo como capitán. "No jugar en los partidos en el extranjero no significaba que dejaría de ser capitán de nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo", explicó.
Cristiano Ronaldo no se retira de Portugal
La situación cambió el día del partido ante Noruega. Ronaldo relató que un asistente del seleccionador se acercó durante el almuerzo para comunicarle que el técnico quería hablar con él y preguntarle si estaba en condiciones de disputar 30 minutos. Aunque ese escenario no formaba parte de su plan de recuperación, aceptó la propuesta y se preparó para jugar. Finalmente, permaneció en el banquillo, algo que reconoció que le generó una fuerte decepción. El portugués también asumió su responsabilidad por no haber saludado a los aficionados al término del encuentro y ofreció disculpas: "Pido disculpas al pueblo portugués que nos apoyó con tanta intensidad, pido disculpas a los aficionados y pido disculpas a quienes, sin ser portugueses, fueron a verme".
Dos días después, Ronaldo se reunió con Jorge Jesus y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, para intentar cerrar el conflicto. El futbolista aseguró que en aquella conversación el seleccionador reconoció que había cometido un error al hacerlo calentar para después no utilizarlo y que se comprometió a explicar públicamente lo sucedido. Sin embargo, Ronaldo sostiene que la actitud del técnico cambió durante la conferencia de prensa y que escuchó expresiones que consideró innecesariamente agresivas. "La actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas", señaló.
Ante lo ocurrido, el delantero decidió abandonar la concentración antes de esperar una nueva explicación. Ronaldo insistió en que nunca ha interferido en las decisiones tácticas o técnicas de los entrenadores que ha tenido durante su carrera y que su principal exigencia siempre ha sido recibir un trato sincero. "Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones interpersonales. Aunque duela, necesito que me digan la verdad", manifestó. Al mismo tiempo, reconoció que abandonar el campamento fue un error, especialmente por su condición de capitán, y también pidió disculpas a sus compañeros por haber tomado esa decisión.
Pese al conflicto, Ronaldo dejó claro que no pretende cerrar definitivamente su etapa con Portugal. El atacante aseguró que entiende que sus acciones puedan tener consecuencias y aceptó la posibilidad de recibir una sanción, pero afirmó que su intención continúa siendo competir y ganar con la selección. También rechazó la idea de que necesite una despedida inmediata y señaló que habrá tiempo para organizarla cuando corresponda. "Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir mi sanción, estaré disponible, como siempre lo he estado, para competir y ganar con nuestra selección nacional", concluyó. "Esa es, créanme, la verdad más pura".